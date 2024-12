Забудьте о черных колготках: модные эксперты назвали смелый зимний тренд

Черные колготки, долгое время являвшиеся классикой гардероба, в сезон зимы 2024-2025 уступили место ярким и смелым цветам. Модная эксперта Натали Кантелл утверждает, если хотите иметь современный и трендовый вид, стоит обратить внимание на колготки бордового оттенка, ставшего настоящим хитом года.

Она предлагает добавить к серым зимним образам элемент яркости. Как Кантелл объясняет в Who What Where, это простой и доступный способ сделать даже самый ленивый наряд эффектным и трендовым. Более яркие колготки не только дополнят образ, но и помогут создать смелый акцент, который будет привлекать внимание.

Главный секрет стилизации – правильно сочетать цветные колготки с другими элементами образа. Например, бордовый хорошо миксируется с темно-синим, ведь это два насыщенных тона.

Сегодня мода позволяет экспериментировать и проявлять индивидуальность. Яркие колготки – это способ не только согреться, но и сделать образ более выразительным.

