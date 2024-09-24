За 18 тысяч гривен: Елена Зеленская в США надела новую вышиванку от украинского бренда. Фото

Первая леди Украины Елена Зеленская получила награду Unlock Big Change от всемирной детской благотворительной организации Theirworld. Почетным отличием награждают лидеров, борющихся за право детей на образование. Для престижного события жена украинского президента выбрала вышитую рубашку от отечественного бренда GUNIA.

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"Несомненно, это награда каждого, кто борется за право украинских детей на образование и развитие. Всех наших учителей и учеников, родителей, меценатов и волонтеров. Благодарна вам всем за то, что делаете обучение во время войны возможным", – написала общественная деятельница в официальном Telegram -канале.

Зеленская нарядила вышиванку свободного кроя с акцентным воротником и орнаментами на длинных рукавах-фонариках. Изделие из прошлогодней коллекции бренда GUNIA называется "Орина" и вдохновлено вышивкой на наивных полотенцах 20 века, представленных в Музее Ивана Гончара. "Сюжет вышивки посвящен украинской свадебной традиции и наделен ее знаковыми элементами: ангелами, голубками, парой молодых", – говорится в описании рубашки, цена которой составила 18 500 гривен.

Первая леди соединила вышиванку с темными брюками на высокой талии и ремнем, который придал образу грубости благодаря массивной пряжке. Она сделала свою фирменную укладку с пробором набок, а завершил картину нежный макияж с блеском для губ персикового оттенка.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Елена Зеленская в песочном костюме с символической брошью KVITKA выступила на Саммите будущего ООН в Нью-Йорке. Подробности – в нашем материале.

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