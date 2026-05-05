Яркие и оптимистичные: главные цвета на лето 2026 года

Лето принесет в моду более яркую и оптимистичную палитру. На смену глубоким сливовым, шоколадным и теплым зимним оттенкам придут кобальтовый синий, цитрусовый желтый, лаймовый зеленый и бирюзовый.

Отдельным трендом станет двухцветное сочетание, которое уже активно возвращается на подиумы и в повседневный гардероб. Детали рассказало издание Vogue.

Кобальтовый синий

Кобальтовый синий станет одним из самых заметных цветов лета 2026 года. Он достаточно яркий, чтобы сделать образ выразительным, но остается более сдержанным и элегантным, чем многие неоновые оттенки.

Этот цвет хорошо работает и в вечерней одежде, и в дневных образах. Он может стать смелой альтернативой классическому черному, особенно если речь идет о платьях, легких костюмах, рубашках или юбках. Если не хочется сразу покупать яркую одежду, можно начать с аксессуаров: скульптурного ожерелья, цветной сумки или акцентной обуви.

Сливочно-желтый

Сливочно-желтый – кремовый и очень летний оттенок, который легко вписывается в гардероб. Он не такой резкий, как яркий лимонный, поэтому хорошо подходит тем, кто хочет освежить образ, но не любит слишком кричащие цвета.

Для событий и выходов можно выбирать кружевные или фактурные вещи в этом цвете, например поло с эффектом кружева или легкую юбку. Для ежедневного гардероба достаточно простой футболки или топа в сливочно-желтом оттенке.

Лучше всего этот цвет сочетается с серым, светлым денимом, белым, молочным и бежевым. Золотые украшения помогут сделать образ более теплым и завершенным.

Лаймовый зеленый и шартрез

Лаймовый зеленый и шартрез – смелые, свежие и очень заметные цвета сезона. Они сочетают цитрусовую яркость с почти футуристическим неоновым настроением, поэтому сразу делают образ более современным.

Такой цвет может показаться сложным, но его легко дозировать. Например, можно выбрать атласные брюки, выразительную блузу или только аксессуар – сумку, клатч или обувь. Именно небольшая деталь в лаймовом оттенке иногда работает лучше, чем полностью яркий образ.

Для контраста лаймовый зеленый стоит сочетать с черным. Если же хочется более мягкого и неожиданного варианта, можно добавить нежно-розовый – так образ будет выглядеть современно, но не слишком агрессивно.

Цитрусовый желтый

Цитрусовый желтый – более смелая альтернатива сливочно-желтому тренду. В коллекциях этот цвет появляется в шелковых юбках с драпировкой, асимметричных сатиновых вещах и даже в повседневной обуви. Такой оттенок может оживить даже очень простой комплект.

Чтобы приглушить его интенсивность, цитрусовый желтый лучше сочетать с нейтральными цветами – песочным, молочным, бежевым или айвори. А для вечера можно сделать ставку на полностью желтый образ, оставив аксессуары максимально минималистичными.

Бирюзовый

Бирюзовый станет одним из самых приятных цветов лета 2026 года. Он балансирует между спокойствием и выразительностью: не такой резкий, как лайм или цитрусовый желтый, но достаточно заметный, чтобы освежить гардероб. Также он хорошо работает в аксессуарах – сумках, туфлях, босоножках или легких платках.

Днем бирюзовый красиво сочетается с белым, песчаным и светло-бежевым. Для вечернего образа его можно дополнить серебристыми акцентами – это еще и перекликается с трендом на мягкий металлик.

Двухцветные сочетания

Двухцветные наряды снова возвращаются в моду. Речь идет о сочетании насыщенных оттенков с более спокойными нейтральными цветами.

У Chanel этот тренд особенно заметен в двухцветных slingback-туфлях, где бежевый контрастирует с черным или бордовым. Другие бренды также экспериментируют с контрастными панелями, полосами и сатиновыми платьями с несколькими цветными блоками. Для повседневного гардероба самый простой способ поддержать тренд – выбрать двухцветную сумку, обувь или вещь с четким сочетанием двух оттенков.

