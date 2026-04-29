Эти мелочи выдают изысканный вкус: названы неочевидные тренды, о которых знают только настоящие модницы

Весна 2026 формирует новый подход к моде – акцент смещается с громких трендов на детали, которые работают тонко, но эффектно. Именно микротренды, которые на первый взгляд кажутся незначительными, сегодня определяют уровень осведомленности в моде и формируют целостный образ.

Речь идет о небольших стилистических решениях – от обуви до аксессуаров и фактур – которые все чаще появляются в стритстайле и соцсетях, отмечают в Who What Wear. Часть из них имеет ностальгические корни, другие – являются новыми интерпретациями уже знакомых вещей.

Сандалии с цветочными аппликациями

Одним из таких трендов стали сандалии с цветочными аппликациями. Этот элемент, ранее ассоциировавшийся с детской модой, вернулся во взрослый гардероб в более сдержанном и продуманном виде. Декоративные цветы добавляют образу легкости и одновременно выступают акцентом, который заменяет сложные сочетания.

Двухцветные шлепанцы

Еще одна деталь – двухцветные шлепанцы. Минималистичная обувь получила новое прочтение благодаря контрасту между подошвой и ремешками.

Кружевные топы

В категории одежды популярность набирает многослойность с использованием кружевных топов. Их носят под рубашками, свитерами или жакетами, оставляя видимыми деликатные детали.

Солнцезащитные очки с выпуклой формой

Среди аксессуаров внимание привлекают массивные солнцезащитные очки с округлой, "выпуклой" формой. Вдохновленные эстетикой 2000-х, они вернулись в качестве акцентного элемента.

Прозрачные брюки-баллоны

В то же время более смелым выбором стали прозрачные брюки-баллоны. Сочетание объема и полупрозрачных тканей создает эффектный, но вариативный тренд: его выбирают как для повседневных образов с многослойностью, так и для пляжного гардероба.

Шелковые бермуды

Шелковые бермуды – еще один пример того, как базовая вещь трансформируется через материал. Легкая ткань добавляет классическим длинным шортам мягкости и элегантности, позволяя интегрировать их даже в более формальные образы.

