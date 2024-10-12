Вы полюбите эти аксессуары: 5 трендовых головных уборов на осень-2024

Осенью хочется завернуться в теплые и уютные вещи, а еще – дополнить их стильными аксессуарами. Самое простое решение – шапка бини. С одной стороны, она подходит к любой форме лица и вписывается в любой ансамбль. С другой, это – слишком популярная вещь, которую, вероятно, вам надоело носить (что не удивительно). Бини не покидает тренды уже очень много лет: со времен своего появления, из далекого XII века. Итак, какую выбрать альтернативу?

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку моделей головных уборов, которые будут в тренде осенью-2024. Вы влюбитесь в них благодаря интересным формам и фактурам.

1. Берет

В холодный сезон советуем делать ставку на береты, изготовленные из твида или шерсти (или хотя бы с добавлением шерсти). Если вам больше нравятся изделия из денима, замши, хлопка или кожи, то они обязательно должны быть с утепленной подкладкой. Осенью 2024 года в тренде как универсальные оттенки (черный, серый, молочный, шоколадный), так и насыщенные (желтый, изумрудный, рубиновый и т.п.). Береты можно носить слегка набок или надев на голову ровно. Сочетайте их с тренчами, пиджаками, кожаными или шерстяными куртками и пальто.

2. Фуражка

Чтобы научиться грамотно стилизовать фуражку, вдохновитесь коллекциями украинского бренда Ruslan Baginskiy и итальянского – Prada. Их интересные приемы сделают каждый ваш выход эффектным. Например, этот головной убор удачно сочетается с рубашкой, брюками карго и грубыми ботинками, или с челси и мини-платьем.

Фуражка может быть изготовлена из гладкой натуральной кожи, из шерсти, войлока, из качественного заменителя кожи, твида или фетра. Выбирайте модели с четкими линиями и минималистичным декором.

3. Бейсболка

Для ранней осени подойдут изделия из хлопка. Когда станет попрохладнее, советуем заменить их на шерстяные, вельветовые, замшевые и твидовые. В 2024 году тренды возглавляет так называемая dad hat (с англ. – бейсболка папы). Ее ключевые особенности – низкий профиль и слегка изогнутые края козырька. Оттенок лучше выбирать некапризный в стилизации: молочный, черный, шоколадный, темно-зеленый, мокко, темно-синий, карамельный или песочный.

4. Платок (шарф-платок)

Если вы ищете на осень элегантный аксессуар, присмотритесь к платкам (шарфам-платкам). В теплые дни смело носите шелковые или атласные, а в холодные – шерстяные или хлопковые. В свое время, в середине XX века, американская актриса Одри Хепберн любила дополнять луки с платками темными очками (Cat Eye, Wayfarer або Dragonfly). Это не только стильно, но и практично: так она защищала кожу вокруг глаз от солнечных лучей – и предупредила преждевременное появление морщин. Воспользуйтесь этим приемом и вы.

5. Шляпа Федора

Это – фетровая шляпа с тремя вмятинами на тулье. Наиболее органично сочетается со строгим костюмом в стиле Old Money и длинным пальто или тренчем. Советуем на этом не останавливаться. Творите! Комбинируйте шляпу Федора с клетчатыми бомберами, твидовыми куртками и куртками-сафари – и ваши луки выйдут на новый уровень.

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