Вы носите пуховик неправильно! Девушка показала, как нужно надевать капюшон, и собрала миллионы просмотров

В соцсетях вирусным стало видео блогера Джессики Алзамори, которая заявила, что большинство людей неправильно носит теплые пуховики с "мохнатым" капюшоном. В ролике девушка объяснила, как именно нужно одевать верхнюю одежду зимой, чтобы она выполняла свою главную функцию – защищала от холода.

Видео дня

За 10 дней видео в TikTok с советом собрало 7,4 миллиона просмотров и тысячи комментариев, в которых пользователи признают, что годами допускали одинаковую ошибку, ориентируясь скорее на моду, чем на практичность. В то же время, некоторые пользователи показывали фото эскимосов и инуитов, которые носят свои теплые пуховики именно мехом наружу.

В обращении Джессика объясняет, что пуховик не создан для стилизации, а для сохранения тепла. По ее словам, капюшон с меховой или утепленной частью часто носят неправильно – выворачивают наружу, оставляя ее декоративным элементом. Такой способ был популярным в 2010-х годах, однако он не защищает от ветра и мороза.

"Вы неправильно носите пальто. Пожалуйста, перестаньте носить его так. Оно не предназначено для того, чтобы быть стильным. Оно предназначено для того, чтобы быть функциональным", – объяснила блогер в видео.

Алзамора показала, что утепленную часть капюшона нужно заворачивать внутрь – ближе к ушам. Именно так, по ее словам, создается плотный барьер между телом и холодным воздухом. Также она отметила, что пуховик стоит застегивать на всю длину, чтобы перекрыть потоки ветра.

"Если вы оставите его так (в "стильном" состоянии. – Ред.), воздух все равно будет попадать к вам, и вам не будет тепло", – отметила Джессика.

