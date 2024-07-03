УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Анастасия Какун
Lady Oboz
4 минуты
486
Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Во время летней жары люди предпочитают открытую и легкую одежду. Однако следует помнить, что выбор такого наряда не уместен для работы, ведь работники компаний должны выглядеть профессионально.

Видео дня

Руководители многих международных предприятий отмечают, что сегодня короткие шорты и топы менее приемлемы для сотрудников, чем несколько лет назад. Редакторы Business Insider создали подборку основных вещей, которые не стоит одевать летом.

Майки

Несмотря на комфортность кофт с открытыми плечами в жару, они не будут уместны на рабочем месте. Исключением может стать комбинирование маек с пиджаками или блайзерами.

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Кроп-топы

Вещи с открытым животом выглядят стильно, но совсем не подойдут для работников офиса.

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Шорты

В последние пять лет шорты становятся все менее приемлемым предметом гардероба для работы. Некоторые стилисты отмечают, что женщины могут появиться у компании в фасонах джинсовых изделий, длина которых не короче верхней части колена. В то время как мужчинам лучше их избегать.

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Потертая или рваная одежда

Предпочитайте классическую джинсовую одежду, если дресс-код вашей компании это позволяет. Любые рваные вещи будут неуместны для работы, особенно если в них видно большое количество обнаженной кожи.

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Все, что вы приобрели для пляжа

Здесь можно объединить все короткие шорты, купальники, парео и саронги, которые вы приобрели для отдыха. Такие вещи не имеют ничего общего с деловой одеждой.

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Топы без бретелек

Для работы в офисе удачным выбором станут блузки и футболки с короткими рукавами, но не топы и платья без бретелей. Эксперт по этикету Анна Пост отметила, что чем больше кожи вы показываете, тем меньшее влияние оказываете. Поэтому единственным вариантом удачного образа с безбретельной одеждой может стать его сочетание с жакетом или кардиганом.

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Шлепанцы

Открытая резиновая обувь считается неуместной для работников компаний. Некоторые работодатели отмечают, что тяжело воспринимать людей в шлепанцах серьезно.

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Носки с босоножками

Кроме того, что сочетание носков с босоножками или сандалиями выглядит довольно странно, такой лук не будет гармоничным на рабочем месте.

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Лосины

Все фасоны облегающих брюк, которые будут комфортны для занятия спортом, не подойдут для работников большинства предприятий.

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Видимое нижнее белье

При выборе одежды на работу избегайте брюк с низкой посадкой или коротких топов, через которые может виднеться ваше нижнее белье.

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Расстегнутые рубашки

Не до конца застегнутые пуговицы на рубашке или блузке будут выглядеть стильно на пляже или вечерней прогулке, но в офисе будут неуместными.

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Солнцезащитные очки в помещении

Этот аксессуар поможет защитить глаза от солнечных лучей на улице, но в помещении лучше спрятать очки в сумку. К тому же не стоит носить их на макушке в течение целого дня.

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Прозрачная одежда

В легкой и прозрачной одежде может быть очень комфортно в летнюю жару. Однако следует помнить, что на рабочем месте вы должны выглядеть серьезно, поэтому лучше выбирать вещи из более плотных тканей.

Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Ранее OBOZ.UA рассказал о вещах, которые нельзя одевать на собеседование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!