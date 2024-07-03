Внимание, жара! 13 вещей, которые никогда не следует надевать на работу летом

Во время летней жары люди предпочитают открытую и легкую одежду. Однако следует помнить, что выбор такого наряда не уместен для работы, ведь работники компаний должны выглядеть профессионально.

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Руководители многих международных предприятий отмечают, что сегодня короткие шорты и топы менее приемлемы для сотрудников, чем несколько лет назад. Редакторы Business Insider создали подборку основных вещей, которые не стоит одевать летом.

Майки

Несмотря на комфортность кофт с открытыми плечами в жару, они не будут уместны на рабочем месте. Исключением может стать комбинирование маек с пиджаками или блайзерами.

Кроп-топы

Вещи с открытым животом выглядят стильно, но совсем не подойдут для работников офиса.

Шорты

В последние пять лет шорты становятся все менее приемлемым предметом гардероба для работы. Некоторые стилисты отмечают, что женщины могут появиться у компании в фасонах джинсовых изделий, длина которых не короче верхней части колена. В то время как мужчинам лучше их избегать.

Потертая или рваная одежда

Предпочитайте классическую джинсовую одежду, если дресс-код вашей компании это позволяет. Любые рваные вещи будут неуместны для работы, особенно если в них видно большое количество обнаженной кожи.

Все, что вы приобрели для пляжа

Здесь можно объединить все короткие шорты, купальники, парео и саронги, которые вы приобрели для отдыха. Такие вещи не имеют ничего общего с деловой одеждой.

Топы без бретелек

Для работы в офисе удачным выбором станут блузки и футболки с короткими рукавами, но не топы и платья без бретелей. Эксперт по этикету Анна Пост отметила, что чем больше кожи вы показываете, тем меньшее влияние оказываете. Поэтому единственным вариантом удачного образа с безбретельной одеждой может стать его сочетание с жакетом или кардиганом.

Шлепанцы

Открытая резиновая обувь считается неуместной для работников компаний. Некоторые работодатели отмечают, что тяжело воспринимать людей в шлепанцах серьезно.

Носки с босоножками

Кроме того, что сочетание носков с босоножками или сандалиями выглядит довольно странно, такой лук не будет гармоничным на рабочем месте.

Лосины

Все фасоны облегающих брюк, которые будут комфортны для занятия спортом, не подойдут для работников большинства предприятий.

Видимое нижнее белье

При выборе одежды на работу избегайте брюк с низкой посадкой или коротких топов, через которые может виднеться ваше нижнее белье.

Расстегнутые рубашки

Не до конца застегнутые пуговицы на рубашке или блузке будут выглядеть стильно на пляже или вечерней прогулке, но в офисе будут неуместными.

Солнцезащитные очки в помещении

Этот аксессуар поможет защитить глаза от солнечных лучей на улице, но в помещении лучше спрятать очки в сумку. К тому же не стоит носить их на макушке в течение целого дня.

Прозрачная одежда

В легкой и прозрачной одежде может быть очень комфортно в летнюю жару. Однако следует помнить, что на рабочем месте вы должны выглядеть серьезно, поэтому лучше выбирать вещи из более плотных тканей.

Ранее OBOZ.UA рассказал о вещах, которые нельзя одевать на собеседование.

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