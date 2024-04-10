Визажистка озвучила 'безотказные' весенние советы красоты для всех возрастов

Весна – время, когда света вокруг нас становится больше и соответственно нужно приспосабливать свой макияж к этим условиям. Но при этом хочется и не отставать от модных тенденций в мейкапе.

Помочь с этим решила популярная визажистка Тренни Вудалл. Как пишет издание Prevention, она поделилась лайфхаками весеннего макияжа, которые сработают в любом возрасте и сделают ваш образ трендовым при этом.

Красивый розовый

Бьюти-блогеры называют такой макияж балеткорным. В нем повсюду используются розовые средства, но при этом они создают нежный образ словно поцелованного солнцем лица. Цвета для него требуются мягкие, нежные и женственные.

Выбирайте не кричащие оттенки, а разбеленные или запыленные. Хорошо растушевывайте все продукты. И не старайтесь использовать сразу много оттенков розового – держитесь в пределах одной гаммы, выбирая только теплые или холодные тона.

Синие тени для век

Это было модно в восьмидесятых – красить губы розовой помадой, а на глаза наносить яркие синие тени. Сейчас тенденция возвращается, но в менее ярком исполнении. Выбирайте не такие кричащие оттенки, отдавайте предпочтение цветам, которые подчеркивают ваш цвет глаз, и обращайте внимание на розовые цвета более естественных тонов.

"Неопрятная" подводка глаз

Не только яркость восьмидесятых возвращается в моду. Присущий девяностым стиль гранж с его неряшливым темным и дымчатым макияжем глаз тоже снова в тренде. Но на этот раз можно выбирать не столь мрачные цвета. Отдавайте предпочтение натуральным оттенкам коричневого и серого. Но при этом не очень старайтесь делать подводку для глаз ровной. Делайте линию на веках размазанной и даже рваной – так вы создадите модный сейчас эффект несколько заплаканного взгляда.

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