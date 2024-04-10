Как быстро сделать трендовый макияж 'кошачий глаз': ленивый лайфхак

"Кошачьим глазом" в макияже называют хорошо прорисованные стрелки, которые превращают естественный разрез глаз в удлиненный, слегка миндалевидный, как у кота. Но многие женщины не решаются попробовать его, потому что опасаются, что не смогут нарисовать ровную линию подводкой.

А на самом деле для таких случаев существует проверенный лайфхак, который блогеры прозвали "ленивым". Его в своем TikTok продемонстрировала девушка под ником @FroArtistry. Ее называют гуру красоты именно за то, что она любит делиться такими простыми и доступными приемами, которые удадутся даже тем, кто никогда не любил рисовать.

Все, что вам понадобится, для создания идеальных стрелок, это водостойкая подводка и щипцы для завивания ресниц. Возьмите инструмент и густо нанесите на верхнюю его часть жидкую подводку. В этом вам поможет либо щеточка самого средства, либо тонкая кисточка для мейкапа.

Далее приложите щипцы к глазу так, чтобы окрашенная поверхность касалась края века. Удерживайте инструмент в таком положении несколько секунд, чтобы подводка могла хорошо отпечататься на коже. Заодно вы сможете хорошо подкрутить свои ресницы.

Аккуратно уберите щипцы. На их месте должна остаться тонкая и ровная линия. Для усиления эффекта можно нарисовать маленькую галочку во внутреннем уголке глаза, как у блогерки на видео, или добавить стрелке небольшой хвостик.

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