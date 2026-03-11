В Европе это уже не носят: три весенних антитренда, которые еще недавно были в моде

Мода неустанно движется вперед, поэтому очень часто те вещи, которые еще недавно были желанным элементом гардероба, теряют свою актуальность. Так произошло и этой весной, ведь любимая многими массивная обувь или джинсы с потертостями стали главными антитрендами.

Европейские модники все активнее делают акцент в своих образах на непринужденности, чистоте и легком шике, и именно такая эстетика будет самой популярной в этом сезоне. Какие вещи стоит задвинуть на дальние полки шкафа и на что их заменить, чтобы выглядеть стильно, рассказали редакторы издания Who What Wear.

Атитренд: слишком массивные кроссовки

Тренд: кроссовки с низкой подошвой

Спортивная обувь давно стала выбором номер один для многих модников, ведь позволяет чувствовать себя максимально комфортно в течение всего дня. Этой весной стоит выбирать минималистичные кроссовки с обтекаемой формой и низкой подошвой, которые отличаются своей сдержанностью и элегантностью.

Атитренд: тонкая туника

Тренд: вязаные джемперы на молнии

В этом сезоне особую популярность приобрели фактурные вещи, поэтому бесформенные кофточки стоит спрятать подальше в шкаф. Модные эксперты советуют обратить внимание на вязаные джемперы или худи с небольшой застежкой на воротнике.

Атитренд: джинсы-скинни с эффектом потертости

Тренд: stovepipe jeans (джинсы-"дымоходы")

Прямые брюки из денима будут идеальным выбором для обновления весеннего шардероба. Они выглядят гораздо современнее, чем популярные когда-то skinny, и при этом не добавляют лишнего объема.

