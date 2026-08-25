Узкие джинсы уже не антитренд: какая обувь сделает их главным хитом осени 2026 года

Узкие джинсы, которые еще недавно считались одним из главных антитрендов, снова возвращаются в моду. Осенью 2026 года они могут стать одним из самых заметных "джинсовых" трендов, однако носить их предлагают по-новому. Самое стильное сочетание сезона – джинсы-скинни с балетками.

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Эту тенденцию заметили эксперты Who What Wear. По их наблюдениям, модницы уже активно возвращают в гардероб облегающий деним, но отказываются от стилистических формул, характерных для начала 2010-х.

В частности, узкие джинсы все чаще сочетают с балетками. Именно эта обувь помогает сделать образ менее "ретро" и в то же время придать ему современности и легкости.

Балетки, в свою очередь, делают узкие джинсы менее формальными и придают образу непринужденность. Такое сочетание легко адаптировать для повседневного гардероба.

В то же время современные скинни несколько отличаются от моделей, которые были популярны более десяти лет назад. Если раньше в моде были максимально эластичные джинсы, буквально облегающие ноги, то теперь дизайнеры делают ставку на более плотный и структурированный деним, который оставляет немного свободы.

Такие модели облегают фигуру, но не являются слишком обтягивающими. Благодаря этому силуэт становится более непринужденным, а образ – современным.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что одна винтажная вещь станет трендом осени 2026 года.

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