Уже немодно: звездная стилистка назвала джинсы, ставшие антитрендами в 2024 году

В последние годы в моде укореняется тренд на комфорт и баланс. Поэтому звездная стилистка Юлико собрала пять видов джинсов, которые в 2024 году потеряли свою актуальность и перешли в категорию антитрендов.

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Список фасонов и примеры она опубликовала в Instagram. Среди них оказались джинсы с низкой посадкой, моду на которые пыталась возродить молодежь летом.

"Чтобы оставаться в тренде этой осенью, следует отдавать предпочтение простым, хорошо скроенным моделям джинсов, которые подчеркивают естественные линии тела и обеспечивают комфорт", – дала общий совет по стилю Юлико.

Джинсы с низкой посадкой

"Хотя попытки возвращения этого стиля предпринимаются, низкая посадка не приобретает популярность. Высокая или средняя посадка остается фаворитом, поскольку она создает более сбалансированные силуэты", – прокомментировала стилистка.

Кислотные цвета и чрезмерный декор

Яркие розовые, оранжевые, зеленые и синие джинсы следует оставить в прошлом, отмечает Юлико. Доказательством тому также стало то, что на улице все меньше людей можно заметить в штанах таких оттенков.

"В 2024 году доминируют сдержанные, натуральные оттенки и минимализм. Джинсы с яркими окрасками или слишком обильным декором (стразы, вышивка, аппликации) выглядят устаревшими", – говорит Юлико.

Джинсы с большими дырками

В последнее время минимализм фигурирует не только в сочетании одежды между собой, но и в деталях на них. Например, среди джинс с дырками следует отдавать предпочтение более сдержанным вариантам.

"Джинсы с огромными прорезями на ногах уже не в тренде. Более аккуратные варианты, например, легкий потертый эффект или меньшие прорези, выглядят более стильно", – сообщает стилистка.

Джинсы с заниженным клешем

С фасоном джинсов с клешем следует быть осторожным, ведь здесь существует тонкая грань между трендом и антитрендом: "Клеш остается в тренде, но заниженный вариант, начинающийся от колен или бедер, уже неактуален. Современные модели клеша имеют высокую посадку и более плавный переход расширения".

Зауженные книзу джинсы (джоггеры)

"Спортивный стиль джинсов с резинками на косточках, характерный для прошлых сезонов, уходит в тень. Им на смену пришли более классические варианты с прямыми или широкими брюками", – отмечает Юлико.

Ранее OBOZ.UA демонстрировал несколько идей, с чем можно носить джинсы осенью. Все предложенные образы объединяет то, что они легки в стилизации и подходят женщинам с любым ростом и типом фигуры.

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