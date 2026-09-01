Уже не летний, но ещё не осенний: шесть интересных дизайнов маникюра на сентябрь

Сентябрь – тот самый переходный период, когда уже хочется сменить яркие летние оттенки маникюра, но к традиционной осенней палитре пока не совсем тянет. Именно поэтому в этом месяце особенно актуальны цвета, сочетающие сочность лета с глубиной осени.

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Мастер маникюра Эшли Бамбер прогнозирует в Who What Wear, что в сентябре популярными будут глянцевые покрытия и насыщенные цвета, которые все еще сохраняют определенную яркость. По ее словам, клиенты все чаще отдают предпочтение необычным и выразительным оттенкам, но стремятся, чтобы маникюр оставался элегантным.

Глубокие оттенки драгоценных камней

Изумрудный, сапфировый, аметистовый и рубиновый – оттенки, вдохновленные драгоценными камнями, прекрасно подходят для сентябрьского маникюра. Они достаточно насыщенные, чтобы соответствовать осеннему настроению, но при этом не выглядят слишком мрачно. Такой маникюр можно сделать однотонным или добавить легкие блестки.

Вишневый оттенок

Классический красный в сентябре можно сделать немного темнее. Глубокий вишневый – промежуточный вариант между ярко-красным и бордовым, поэтому он прекрасно подходит для переходного сезона.

По словам Бамбер, этот оттенок при определенном освещении может казаться почти черным, но при ярком свете раскрывает насыщенный красный тон.

Солнечно-желтый оттенок

Желтый не обязательно убирать вместе с летним гардеробом до следующего солнечного сезона. В сентябре он может стать ярким напоминанием о последних теплых днях.

В этом сезоне рекомендуют обратить внимание не на нежные пастельные, а на насыщенные солнечные оттенки. Если полностью желтые ногти кажутся слишком смелым решением, этот цвет можно использовать для французского маникюра или добавить в качестве небольшой детали в нейл-арт.

Персиковый оттенок

Персиковый оттенок станет хорошим выбором для тех, кто не хочет резко переходить от летней палитры к темным осенним цветам. Он теплее классического нюда, но в то же время значительно сдержаннее яркого оранжевого.

Шоколадно-коричневый оттенок

Шоколадный уже успел стать одним из главных цветов последних лет и этой осенью не сдаст своих позиций. Его главное преимущество – универсальность: коричневый хорошо сочетается практически с любой формой и длиной ногтей.

Его можно оставить однотонным, использовать для французского маникюра или сочетать с прозрачной базой. Особенно стильно такой оттенок смотрится на коротких закругленных ногтях с глянцевым финишем.

Оттенок хаки

Хаки – еще один удачный вариант для перехода от лета к осени. Он достаточно приглушенный, чтобы вписываться в осеннюю палитру, но в то же время не настолько темный, как классический "лесной" зеленый.

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