Уход за губами летом: топ-6 советов, которые сохранят губы увлажненными

Уход за кожей лица – это невероятно важно для того, чтобы выглядеть красиво и свежо. Однако следует не забывать, что также нужно уделять внимание губам.

Жара, сухость и солнечные лучи могут сделать губы сухими и вынудить их потрескаться. О том, как сохранить их увлажненными и здоровыми в течение лета, рассказал Her zindagi.

Водный баланс

Недостаток воды может привести к обезвоживанию всего организма. Поэтому необходимо пить достаточное количество жидкости в течение дня, чтобы поддерживать увлажненными в том числе и губы.

Бальзам для губ с SPF

Уже известно, насколь отрицательно ультрафиолетовое излучение влияет на кожу. Поэтому, особенно летом, необходимо регулярно защищать продуктами, содержащими SPF, не только щеки, лоб, шею, зону декольте, но и губы.

Приобретите бальзам для губ с солнцезащитными свойствами и наносите его каждый раз, когда выходите на улицу. Кроме того, обновляйте защитный слой каждые несколько часов.

Избегайте облизывания губ

Облизывание может показаться быстрым способом увлажнить губы, но на самом деле это лишь усугубляет ситуацию, ведь разрушает их естественный защитный слой. Вместо этого лучше воспользуйтесь увлажняющим бальзамом, чтобы избавиться от неприятного ощущения сухости.

Пилинг

Мертвые клетки кожи могут накапливаться на поверхности ваших губ, что приводит к сухости и шелушению. Включите нежное отшелушивание в свой уход 1-2 раза в неделю.

Ночной уход

Используйте питательный бальзам для губ или ночную маску перед сном. Таким образом, увлажняющие компоненты будут глубоко проникать в кожу в течение ночи, что обеспечит наилучший результат.

Правильные продукты для губ

Избегайте помад и блесков для губ, содержащих ингредиенты, подсушивающие кожу, такие как спирт, ментол или ароматизаторы. Выбирайте увлажняющие формулы, обогащенные такими ингредиентами как масло ши, кокосовое масло или гиалуроновая кислота.

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