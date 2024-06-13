Удобная, но 'уродливая'. Сара Джессика Паркер показала обувь, которую уже назвали трендом лета 2024

Прошлым летом в тренды ворвался стиль "уродливой обуви", ценители которой предпочитают удобные, а не красивые фасоны. В этом году актриса известного американского сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер присоединилась к модной тенденции, надев необычные босоножки.

Видео дня

В Instagram звезды появилось фото, на котором она демонстрирует часть своего яркого гардероба, создав образ из цветного платья, белого шопера и облако подобной шляпы. Однако наибольшее внимание аудитории привлекла оригинальная обувь, которую художники-костюмеры уже начали считать главным атрибутом этого сезона, пишет Byrdie.

"Уродливые" белые босоножки с золотой фурнитурой, которые выбрала Сара Джессика Паркер, на первый взгляд, кажутся неуклюжими и странными. Но стоит отметить, что главной особенностью такого фасона является не привлекательность, а комфорт. Сочетание ортопедической подошвы сабо с амортизирующими стельками обеспечивает правильное положение ноги, что позволяет комфортно передвигаться по городу в течение дня.

Впервые актриса появилась в практической "уродливой" обуви в одном из эпизодов сериала "Секс и город" в роли Кэрри Брэдшоу.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 моделях обуви, которые имеют старомодный вид.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!