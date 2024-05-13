Цветной френч и глазированные ногти. 5 трендов маникюра, которые будут доминировать летом 2024

Лето не за горами, и сейчас самое время искать вдохновение для летнего маникюра. Это отличная пора для экспериментов с нейл-артами и дизайнами. Ясные дни и теплая погода всегда побуждают выходить из зоны комфорта, а также наталкивают на изменения во внешности.

Известная мастер маникюра Мишель Класс, среди клиентов которой Марго Робби, Джей Ло, Белла Хадид и Наоми Кэмпбелл, рассказала изданию Who What Wear о новых тенденциях. От красочного френча до глазированных блестящих ногтей, какие тренды маникюра будут господствовать летом 2024 года – читайте дальше.

Цветной французский маникюр

Красочный френч остается главной тенденцией 2024 года, говорит Класс. "Ожидайте, что яркие цвета, такие как фиолетовый, зеленый лайм и солнечно-желтые оттенки будут доминировать в летнем дизайне ногтей, – рассказывает эксперт. – Они будут выглядеть очень мило, заменив ваш классический белый французский мани".

Желейные ногти

Этот тренд – отличная альтернатива нюду. "Желейные ногти будут очень популярны в этом году, – утверждает мастер. – Эффект желе, характеризующийся полупрозрачным желеобразным покрытием в разных цветах, придаст игривый и современный оттенок летнему маникюру. Подумайте о прозрачной текстуре с оттенком".

Глазированный мани

Несколько лет назад Хейли Бибер популяризировала покрытие с хромированной пудрой – эта тенденция не угаснет в ближайшее время. "Глазированные ногти никуда не денутся этим летом – их очень легко повторить дома, добавив одно из сияющих финишных покрытий поверх любого лака", – объясняет Класс. Выбирайте нейтральные розовые и белые оттенки или смелый золотистый в качестве верхнего слоя.

Пастельное омбре

По словам Мишель, ногти омбре возвращаются в тренды. "Попробуйте мягкие пастельные градиенты омбре, сочетая такие цвета, как голубой, лавандовый и персиковый, что создаст мечтательный и эфирный образ, идеальный для летних месяцев, – говорит она. – Это можно сделать, смешав два оттенка, дополняющих друг друга или создав свой градиент, начиная с самого глубокого оттенка до более светлого".

Естественность

"Иногда натуральные блестящие ногти – идеальное дополнение летнего образа, – делится специалист. – Наши ногти растут быстрее на солнце, и чтобы избежать этого, выбирайте естественный и короткий мани для отпуска". Также не следует забывать о кутикуле – увлажняйте ее специальными средствами, чтобы маникюр как можно дольше выглядел свежим.

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