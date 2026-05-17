Цвета волос, которые выглядят дорого: топ на лето 2026 года

С приближением лета многие испытывают непреодолимое желание обновить свой образ, начав с цвета волос. В 2026 году мода отходит от радикальных изменений в пользу утонченных оттенков, которые подчеркивают естественную базу.

Основной акцент делается на многогранности цвета и безупречном блеске, создающих впечатление волос, которые будто естественно выгорели под солнечными лучами. Тренды этого сезона предлагают идеальный баланс между легкостью в уходе и настоящей роскошью.

Это возможность персонализировать свой стиль, добавляя волосам глубины и сияния, которые подойдут к любому типу внешности.

Медовый блонд

Этот цвет является идеальным сочетанием теплых, насыщенных тонов. Он выглядит намного дороже обычного блонд благодаря своей глубине и золотистым переливам. Цвет напоминает чистый мед и создается с помощью техники, подчеркивающей внутреннее сияние волос, избегая при этом нежелательной желтизны.

Клубничный блонд

Летом 2026 года рыжие оттенки становятся более светлыми и мягкими. Клубничный блонд сочетает в себе огненные пигменты с деликатными светлыми прядями. Такой микс создает эффект солнечного света в волосах, выглядит очень натурально и требует меньше усилий в поддержании, чем классические медные цвета.

Солнечный блонд

Смелый и одновременно изысканный вариант для тех, кто любит яркость. Это многомерный рыжий, имитирующий краски вечернего летнего неба. В нем смешиваются медные и насыщенные красные тона с золотистым подтоном, что делает цвет живым и визуально объемным.

Фундуковый брюнет

Лучший выбор для обладательниц естественно темных волос. Вместо полного окрашивания эксперты советуют добавлять отдельные пряди в технике балаяж, которые лишь на пару тонов светлее основной базы. Теплый ореховый финиш добавляет темным волосам свежести и солнечных бликов без лишней рыжины.

Плюшевый бронд

Цвет, находящийся на грани между блондом и шатеном. Это бесшовное сочетание темно-русых корней и золотисто-коричневых кончиков. Свое название оттенок получил из-за мягкости и визуальной "уютности"; он выглядит максимально естественно и в то же время очень статусно.

Супермодельный брюнет

Возвращение вечной классики – глубокого шоколадного цвета. Чтобы придать ему современный вид, мастера вплетают тонкие золотистые нюансы. Это создает невероятный блеск и эффект "я только что из отпуска", делая образ элегантным и отдохнувшим.

Копченое эспрессо

Для любителей самых темных палитр этот оттенок предлагает мягкую альтернативу плоскому черному. Благодаря технике тон в тон создается дымчатый эффект с деликатным теплом. Волосы выглядят глубокими, глянцевыми и очень выразительными, избавляясь от чрезмерной строгости темных красок.

