Цвет настроения – яркий. Джиджи Хадид, Дженнифер Гарнер и другие звезды засветили трендовые кроссовки весны 2024

2024 год принес с собой смелый тренд в обуви – яркие кроссовки. Известные бренды уже подхватили эту тенденцию, демонстрируя разноцветные и монохромные варианты в коллекциях, которые охотно выбирают звезды.

Оттенки зеленого, желтого, розового, синего и красного – лишь некоторые из популярных моделей, которые доминируют на модных подиумах и улицах городов. OBOZ.UA решил показать, какие кроссовки имеют в своем гардеробе знаменитости.

Монохромные кроссовки яркого цвета – элегантный и смелый акцент в любом образе. Джиджи Хадид в Нью-Йорке прогулялась в бордовой паре, которую стилизовала с джинсами и кожаной курткой красного оттенка.

Разноцветные модели, объединяющие два или более оттенков, делают образ динамичным и игривым. Такое решение часто можно увидеть в обуви, созданной для спортивных занятий.

Кроссовки с контрастными шнурками, подошвой или вставками – еще один интересный вариант для тех, кто хочет добавить изюминку своему стилю. Актриса Дженнифер Гарнер соединила нежно-розовую пару с фиолетовыми шнурками.

Джоанна Гейнс, известный дизайнер, начала сезон менее смело. В ее шкафу есть кроссовки тускло-зеленого цвета, который будет прекрасно выглядеть весной, когда погода еще не позволяет выбирать светлую обувь.

Модельер еще раз доказала, что лучше всего цветные кроссовки выглядят в непринужденном образе – с джинсами, простым верхом и, возможно, кепкой.

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