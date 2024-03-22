Модные эксперты назвали 'уродливую' обувь, которую постоянно носят женщины: она будет в тренде и в этом году

Несмотря на то, что модники и модницы во всем мире еще не готовы отказаться от острой, сдержанной и элегантной обуви, стилисты прогнозируют возвращение популярности "уродливой" пары, которую можно найти в гардеробе многих. Речь идет о сабо – модели с давней историей и многими разновидностями.

Эта обувь с тупым, круглым носком считается одной из самых практичных летом, ведь ее характеризует отсутствие закрытой пятки. Модные редакторы портала Who What Wear поделились, какие сабо будут в моде в этом сезоне.

Такая практичная пара когда-то считалась исключительно рабочей, ведь ее создавали для врачей, строителей и других профессий, где нужно много ходить. Впоследствии дизайнеры добавили немного фантазии и начали создавать сабо с каблуками, оригинальной подошвой, декорациями и интересными принтами.

Такие пары уже можно заметить как у знаменитых домов моды, так и в массмаркете. Обычно они появляются в весенне-летних коллекциях, когда погода позволяет выйти на улицу с частично открытой стопой.

Стилисты прогнозируют, что в 2024 году популярными будут сабо с деревянной платформой, из кожи или замши, а также модели, украшенные шипами или заклепками.

Сабо бывают разных цветов и стилей, поэтому их можно подобрать под любую одежду. Однако предпочтение следует все же отдать стилизации с повседневной одеждой. Вечернее платье или спортивный костюм и такая простая обувь могут выглядеть несколько глупо.

"Сабо с закругленным носком и массивной платформой имеют непринужденную эстетику, которая гармонично сочетается как с джинсовой, так и более свободной одеждой", – подчеркнули на сайте.

"Уродливой" такая обувь считается из-за ее массивности и простоты. Не каждый может беспристрастно взглянуть на сабо, оценив их красоту и универсальность.

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