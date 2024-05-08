Как сделать идеальный макияж летом: основные моменты

Летом, когда светит яркое солнце, а воздух наполнен атмосферой веселья, как никогда хочется выглядеть безупречно и свежо. К счастью, современные косметические средства и лайфхаки могут помочь добиться желаемого результата.

Однако жара, влага и активный отдых могут негативно повлиять и на устойчивость и качество вашего макияжа. Поэтому австралийская визажистка Миа Коннор поделилась советами по созданию идеального летнего образа.

Меньше – лучше

Когда на улице жара, то следует использовать меньше косметики. Коннор рекомендует отказаться от плотного тонального крема и отдать предпочтение легкому полупрозрачному покрытию, сквозь которое будут пробиваться веснушки и природные покраснения.

Нежные губы

Летом большинство женщин используют только бальзам для губ, чтобы не утруждать свой образ. Но эксперт рекомендует не забывать о важности карандаша для губ.

Возьмите оттенок, максимально приближенный к вашему естественному цвету губ или на один тон темнее и наносите его под бальзам. Это поможет создать четкий контур, но не сделает макияж тяжелым.

Разнообразие цветов

Лето – идеальное время, чтобы выйти из зоны комфорта и разнообразить свой макияж. Коннор советует не боятся подчеркивать глаза голубым, морским, зеленоватым и фиолетовым цветом подводки либо туши.

Также не пренебрегайте румянами и бронзером, чтобы мгновенно повернуть коже здоровый, персиковый блеск.

Более светлые брови

Натуральные брови, в отличие от плотно окрашенных и темных, позволят вам выглядеть более молодо. Вместо карандашей и других средств для бровей используйте просто прозрачный гель, для того чтобы уложить волоски.

Натуральные ресницы

Наращенные ресницы редко имеют натуральный вид и, как правило, отягощают взгляд. Поэтому Коннор рекомендует приобрести хорошую тушь, щипцы для завивки ресниц и пользоваться ими.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лайфхаке, который поможет выбрать лучшую тушь для ресниц.

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