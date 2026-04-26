Тренд 2026 года: стрижка, которая заменит сложные укладки

Одним из самых заметных трендов в прическах становится стрижка Scandi Layers или скандинавская многослойная стрижка. Это мягкий срез, который помогает придать волосам объем, движение и форму без сложной ежедневной укладки.

Видео дня

Главное преимущество нового тренда в том, что волосы становятся легкими и ухоженными даже без чрезмерного стайлинга. Именно поэтому Scandi Layers быстро набирает популярность среди тех, кто хочет современную прическу без лишних усилий, информирует Myself.

Что такое Scandi Layers

Название этой стрижки прямо отсылает к скандинавскому бьюти-подходу, который ассоциируется с минимализмом, естественностью и легкостью.

Особенность такого среза заключается в том, что слои обычно начинаются примерно на уровне скул или ключиц и плавно переходят друг в друга. Благодаря этому волосы не становятся тяжелыми или статичными. Наоборот, прическа приобретает мягкость, движение и естественный объем.

Почему эта стрижка стала трендом

Популярность Scandi Layers объясняется очень просто: эта стрижка решает сразу несколько распространенных проблем. В первую очередь она позволяет выглядеть красиво даже без сложной укладки. Волосы можно просто высушить естественным способом или быстро подсушить феном – и они уже будут выглядеть более оформленными.

Еще одно важное преимущество – объем без ощущения тяжести. Для тонких волос такая стрижка создает больше движения и визуальной густоты. Для густых – помогает убрать лишнюю массивность, чтобы волосы спадали легче и выглядели более живыми.

Отдельно ценят и то, что Scandi Layers красиво отрастает.

Как укладывать Scandi Layers в повседневной жизни

Одна из главных причин популярности этой стрижки – простота укладки. Для ежедневного варианта достаточно после мытья дать волосам высохнуть естественно или слегка подсушить их феном.

Чтобы добавить немного объема, можно использовать легкий спрей у корней. После этого волосы достаточно немного сформировать пальцами, не перегружая их чрезмерным стайлингом.

Если хочется более выразительного результата, Scandi Layers легко адаптируется и к укладке в стиле blowout. Для этого на слегка влажные волосы наносят средство для объема, особенно в зоне корней.

Затем пряди высушивают круглой щеткой, немного приподнимая корни. Кончики можно мягко подкрутить внутрь или наружу – в зависимости от желаемого эффекта. В конце укладку фиксируют холодным воздухом и при необходимости добавляют легкий финишный спрей для блеска и подвижной фиксации.

Какое окрашивание лучше всего подходит

Для Scandi Layers важна не только сама стрижка, но и цвет волос. Оттенки часто помогают лучше подчеркнуть движение и мягкие переходы этой стрижки.

Лучше всего здесь работают деликатные техники – мягкий балаяж, сдержанные светлые акценты или окрашивание тон в тон.

Особенно хорошо с таким стилем сочетаются естественные скандинавские оттенки: кремовый блонд, песочный bronde или холодные светло-каштановые тона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.