Total grey и белое золото. Зеленская продемонстрировала изысканный лук в гольфе и классическом костюме

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с руководителем Минздрава Дании Софи Леде и руководителем детской больницы Мерет Ланге посетила Киевскую областную детскую больницу г. Боярки. Для визита супруга украинского президента выбрала сдержанный образ в трендовом графитовом оттенке.

Соответствующие фото появились в официальном Telegram-канале первой леди. Зеленская уже не впервые появляется на публике в подобных ансамблях, предпочитая именно глубокий серый цвет. Как известно, эта цветовая гамма, по словам многих стилистов, является выбором смелых людей.

Так, первая леди надела классический серый костюм, состоявший из удлиненного жакета едва приталенного кроя и маскулиного фасона. На нем можно увидеть массивные пуговицы и довольно большой воротник. Также на Зеленской были трендовые брюки-палаццо.

Под низ жена гаранта надела мягкий гольф более светлого серого оттенка. Сочетание костюма с этим элементом гардероба выглядит гармонично и элегантно, но не столь привычно и традиционно, как с, например, рубашкой.

Удачным дополнением аутфита стали черные кожаные сапоги с нетипичным прямоугольным носком.

Из аксессуаров Зеленская на этот раз предпочла довольно массивные серьги-кольца из белого золота. Они слаженно "сработали" в тандеме с Total grey луком.

Украшения можно было хорошо рассмотреть благодаря уже традиционной прическе первой леди с пробором на одну сторону. Передние пряди были подкручены в легкие волны. Завершением общей картинки стал свежий макияж в трендовом персиковом оттенке.

Ранее OBOZ.UA писал о самых удачных образах Елены Зеленской. Классический стиль и внимание к деталям придают шарм первой леди.

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