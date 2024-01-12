Тепло и стильно: 5 моделей зимней обуви, которые еще не скоро покинут тренды

Покупка обуви должна стать хорошей инвестицией в ваш гардероб. Для этого рекомендуем избегать экстравагантных трендов: они надолго не задержатся в мире моды. Например, не берите модели в кислотных или других слишком ярких красках, с большим количеством фурнитуры, со странными надписями и принтами. Чем меньше "креативных" вкраплений в дизайне, тем лучше.

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А какая зимняя обувь вас точно не подведет: хорошо дополнит любой образ и долго не будет терять актуальность? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Утепленные челси

"Дорого" выглядят кожаные изделия без фурнитуры в кирпичном, шоколадном, мокко, молочном и графитовом цвете. Также рекомендуем делать ставку на удлиненные челси: с ними можно носить не только брюки, комбинезоны и джинсы, но и юбки или платья из плотных тканей.

2. Ботинки на шнуровке

Это – одна из самых универсальных зимних моделей обуви. Она хорошо вписывается в любые аутфиты. Обязательно обращайте внимание на подошву: скажите нет "платформе" и высоким каблукам, и "да" – тракторной или плоской подошве до 5 см. Покрытие должно быть кожаным или из экокожи, а не замшевое, из нубука или лакированное.

3. Жокейские сапоги

Они сочетают в себе элегантность, грубость и бунтарство, а это значит, что ими можно стилизовать совершенно разные аутфиты. Еще один приятный бонус – жокейские сапоги плотно прилегают к голеням, что помогает сохранять тепло даже при низких температурах. Выбирайте модель, которая импонирует больше всего: со шнуровкой, с миниатюрными ремешками, в нескольких цветах или классические (монохромные и без декора).

4. Утепленные кроссовки

Если на улице мало снега, можете смело обувать утепленные кроссовки в классической палитре (песочные, белые, шоколадные, карамельные и т.п.). Внутреннюю часть такой обуви должен покрывать натуральный мех, овчина или полумех. Искусственные утепления тоже подойдут (при маленьком морозе либо при плюсовой температуре воздуха), но они хуже греют. Синтетику вообще не стоит брать.

5. Сапоги с острым мысом

Отметим, что сейчас тренды возглавляют сапоги с квадратным носом. Неизвестно, как долго они будут привлекать своих потенциальных покупателей... Другое дело – модели с острым носом. Они были популярны еще в 90-е и нулевые, и сейчас, в 2024-м, не покидают полки брендовых магазинов. Главное – избегайте сапог с принтами и любыми декоративными элементами: они быстро выходят из моды.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какие юбки актуальны зимой-2024. С ними ваши аутфиты будут не только уютными, но и стильными.

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