Как сделать искусственные веснушки: лайфхак, удививший легкостью

Веснушки – это милая и уникальная черта, которая может придать лицу природную красоту и обаяние. Не всем посчастливилось обладать этой особенностью от природы, но теперь веснушки легко можно создать с помощью макияжа.

В социальной сети TikTok начал распространяться интересный тренд, в котором девушки используют для нанесения веснушек неочевидный для этого инструмент. Данный лайфхак проверил Сosmopolitan. На удивление, он действительно оказался действенным и очень легким.

Искусственные веснушки – это отличный способ придать вашему образу свежести и юности. Если вы пытались использовать множество способов их нанесения и вам ничего не подошло, то попробуйте подойти к решению проблемы не стандартно и посмотрите в свой холодильник.

Для того чтобы ваши веснушки выглядели естественно, все что вам понадобится, это небольшой кусочек брокколи.

Его бугристая структура даст невероятный эффект, который вы не получите ни с помощью специальных кисточек, ни других лайфхаков.

Все что для этого нужно, это:

Отсоедините частицу соцветия брокколи; Нанесите на палитру или руку небольшое количество кремового или жидкого бронзера; Наберите на брокколи немного косметического средства; Обязательно уберите лишний бронзер; Похлопывающими движениями нанесите веснушки.

Чем меньше бронзера на брокколи, тем лучше будет эффект веснушек, поэтому обязательно перед тем, как касаться кожи своего лица, снимите с овоща лишний продукт.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать макияж за 5 минут с помощью лайфхака от известной инфлюэнсерши.

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