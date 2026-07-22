Сумка, которая шепчет о богатстве: как выглядит любимый аксессуар звезд в стиле "тихой роскоши"

Сумка уже давно перестала быть исключительно функциональным элементом гардероба, поэтому от ее правильного выбора зависит, какую эстетику будет излучать ваш образ. В этом сезоне особую популярность приобрел стиль "тихой роскоши", который привнес с собой моду на плетеные кожаные аксессуары.

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Этот фасон сумок, вдохновленный эстетикой 90-х, буквально шепчет о богатстве и подчеркивает, что его обладательница отличается сдержанной элегантностью и изысканностью. Как отмечают редакторы издания Who What Wear, трендовый аксессуар с легкостью сочетается с любой одеждой, поэтому уже полюбился мировым звездам, в частности, актрисе Марго Робби.

Сдержанная плетеная кожаная сумка идеально вписывается в концепцию "меньше значит больше". Этот, на первый взгляд, неприметный элемент гардероба излучает роскошь благодаря оригинальной фактуре и вневременному дизайну.

Бесспорным лидером в создании аксессуаров трендового силуэта остается итальянский дом высокой моды Bottega Veneta, однако эту идею все активнее начали развивать и другие бренды. Так, например, компания St. Agni, специализирующаяся на концепции city-meets-coastal (городской кэжуал с элементами курортного стиля), уже сделала плетеные кожаные сумки изюминкой своих коллекций.

"Хотя сначала нас привлекло плетение своей классической, ремесленной атмосферой, со временем оно превратилось в нечто более изысканное и современное. Мне нравится та текстура, которую оно придает общему образу. Плетение создает ощущение глубины и "тихой роскоши" даже в самом простом образе", – сказала основательница бренда Лара Феллс.

Интересной особенностью модных плетеных сумок является и то, что они не теряют актуальности в любое время года. Кожаный аксессуар гармонично впишется в многослойный зимний образ и так же легко сочетается с легким летним платьем. Благодаря такой универсальности трендовая сумка пополнила гардеробы мировых знаменитостей, таких как Марго Робби, Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Эшли Олсен и других.

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