Сумка из 90-х снова в моде: как выглядит любимый аксессуар Дженнифер Энистон и Гвинет Пэлтроу

Не секрет, что мода – циклическая, а тенденции всегда обладают свойством возвращаться. Когда-то популярные в 90-х, сумки с леопардовым принтом часто можно было увидеть на руках таких икон стиля, как Дженнифер Энистон и Гвинет Пелтроу.

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От непринужденного калифорнийского стиля звезды "Друзей" до элегантности оскароносной актрисы – сумка дополняла эстетику обоих, пишет Who What Wear. Хорошая новость заключается в том, что в 2024-м эти яркие аксессуары снова на волне популярности.

Можно считать, что сумки с леопардовым принтом – вечная классика. Однако нет сомнений, что сейчас этот тренд набирает обороты. Именно объединяя эти два факта, модные эксперты приходят к выводу, что покупка станет удачной инвестицией.

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