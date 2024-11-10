Стилисты назвали 7 цветов волос, на которые точно стоит обратить внимание в этом сезоне

С началом настоящих осенних холодов всегда хочется добавить изменения в свою внешность, обновиться. Особенно это касается волос – изменить прическу или окрасить волосы, следуя трендам моды.

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Сайт Who What Wear обратился к экспертам красоты, чтобы выяснить, какие тенденции актуальны в последний месяц осени. Стилисты назвали 7 цветов, на которые следует обратить внимание.

"Живой" блонд

"Живой" блонд (Lived-in Blonde) – это, пожалуй, одна из самых удобных и неприхотливых в уходе тенденций. Этот метод предполагает смесь светлых и темных тонов по всем волосам, что придает дополнительную глубину и объемность.

"2024 год наполнен более живыми оттенками с более темными корнями, обеспечивая вариант с минимальным уходом для тех, кто хочет растянуть время между визитами в салон", – прокомментировала эту тенденцию эксперт по покраске и основательница салона красоты Саманта Кузик.

Это действительно идеальный выбор для тех, кто не планирует подкрашивать корни каждые несколько недель, но хочет придать волосам легкость и свежесть.

"Дорогая" брюнетка

Вы больше любите темные цвета? В этом случае обратите внимание на каштановые оттенки. По словам экспертов в 2024 году темные волосы природного цвета очень популярны. Чтобы добиться нужного эффекта, нужно выбрать краску, которая обеспечит глянцевое покрытие и будет выглядеть дорого путем сияющих бликов.

Баллояж

Да, тренд на балаяж снова возвращается. Подобно повседневному блонду, этот оттенок выбирают тогда, когда хочется легкости и естественности, без необходимости регулярной подкраски. Но разница в том, что эту тенденцию можно адаптировать к любому цвету волос.

Красные и медные тона

Яркие цвета, которые были на волне популярности в прошлом году, остаются в трендах и в 2024 году. Эти цвета выбирают те, кому хочется в прямом смысле добавить краски в свой образ.

Золотое сияние

Покраска с вкраплениями золотистого цвета больше ассоциируется с осенью. По словам модных экспертов, этот вариант выглядит невероятно именно под прямыми солнечными лучами.

"Это нежное и легкое сияние, заметное только при естественном свете, все еще имеет большое количество поклонников", – сказала Джорданна Кобелла, лучший парикмахер 2023 года в Лондоне по версии British Hairdressing Awards.

Персиковый оттенок

У него есть все шансы быть одним из самых популярных, поскольку цветом года Pantone стал "Peach Fuzz" – мягкий персиковый оттенок, идеально подходящий для осени.

Холодный блонд

И все же, чем ближе к морозам, тем популярнее становятся холодные блондинистые тона. Если вы планируете освежить свой блонд до нового сезона и хотите попробовать что-нибудь новое, холодный блонд может стать прекрасной альтернативой теплым оттенкам.

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