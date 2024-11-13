Стилист раскрыл причину, почему Меган Маркл обожает красный: лучшие образы герцогини, от которых невозможно оторваться

Несмотря на то, что герцогиня Сассекская часто выбирает бежевый, когда ей хочется немного разнообразить свой образ ярким цветом, она предпочитает красный. Меган Маркл регулярно появляется на публике в гламурных платьях, ярких аксессуарах и смелых однотонных нарядах этого выразительного оттенка, четко подчеркивая, что это ее любимый цвет.

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В красном заложен особый смысл, который, возможно, бывшая актриса тоже стремится передать. Кейт Джонс, стилистка House of Colour, рассказала Daily Mail: "Красный цвет традиционно олицетворяет власть, роскошь, страсть и любовь. Он говорит аудитории, что вы уверенный в себе человек, который не боится быть замеченным". "Меган также обратила бы внимание на этот цвет, потому что он олицетворяет силу и мужество – характеристики, которые, по моему мнению, он стремится демонстрировать", – добавила эксперт.

Платье со шлейфом

"Красный – это цвет, подходящий абсолютно к любому оттенку кожи, но многие люди стесняются его носить, – говорит Кейт. – Этот оттенок "освещает" кожу герцогини, помогая ей сверкать и сиять". Это может быть объяснением, почему Маркл недавно решила снова надеть свое шелковое платье от Carolina Herrera стоимостью более 6600 долларов (около 270 тысяч гривен) на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе.

Она дебютировала в этом платье во время публичного выхода в Нью-Йорке в 2021 году, который посетила вместе с принцем Гарри. Однако для своего недавнего появления Меган сняла верхнюю юбку, оставив силуэт по фигуре.

Сдержанное совершенство

Превосходством предыдущего образа стало появление Меган на музыкальном фестивале Маунтбеттен в 2020 году, когда она поразила зрителей в красном платье от Safiyaa стоимостью 1650 долларов (более 68 тысяч гривен). Платье имело поднятый воротник, накидку на плечи и драпировку на спине.

В сочетании с аксессуарами от Маноло Бланик – это был один из лучших нарядов герцогини. Кейт сказала: "Следует отметить, что эффект красного на Меган особенно поразителен, поскольку ее часто можно увидеть в нейтральных цветах, таких как черный, темно-синий, бежевый и кремовый. Поэтому, когда она надевает красное, можно предположить, что она прилагает целенаправленные усилия, чтобы быть замеченной".

Яркий костюм

Во время саммита "Единый молодой мир" в Манчестере в 2022 году супруга принца Гарри излучала уверенность в костюме за 1255 долларов (около 52 тысяч гривен). Изюминкой ее ансамбля стала полупрозрачная блуза со съемным шарфом, который она элегантно накинула на плечо. Маркл завершила образ туфлями на каблуке соответствующего оттенка, добавив нотку контраста с помощью массивных золотых украшений.

Пальто в стиле королевы

Во время посещения Биркенхеда в Мерсисайде в январе 2019 года Меган сделала яркое заявление, надев красное шерстяное пальто за 1450 долларов (60 тысяч гривен). Она добавила к образу красные шпильки, а ее волосы были уложены в шиньон.

Герцогиня вероятно стремилась заявить о себе, возможно, вдохновившись примером королевы Елизаветы II, которая, как известно, одевалась в красный цвет, чтобы быть заметной для зрителей во время посещения мероприятий. "Красный – это цвет, который выделяет вас из толпы – то, что понравилось бы Меган", – сказала Кейт.

Рюши леди

Меган была в центре внимания на мероприятии Women in Leadership в Нигерии весной этого года, что, вероятно, повлияло на ее выбор яркого платья от нигерийского дизайнера. Изготовленное из тяжелого укропа, платье стоимостью 337 долларов (14 тысяч гривен) имело декольте на бретельках и рюши на подоле, что создавало женственный образ.

Надев красное, Меган передала ощущение силы и власти, обращаясь к аудитории. На этот раз она позволила платью стать центром внимания, надев его с босоножками и бриллиантовыми украшениями.

Багровые узоры

Меган привлекла внимание, когда прибыла в Тонгу в октябре 2018 года в скромном платье приталенного кроя с затейливой вышивкой, зауженной талией и плиссированной юбкой миди за 480 долларов (20 тысяч гривен). Маркл дополнила свой ансамбль туфлями на каблуке от Manolo Blahnik, изготовленным на заказ, клатчем Dior и изящными украшениями.

Элегантная одежда будущей мамы

Во время своего королевского визита в Марокко в феврале 2019 года Меган продемонстрировала платье от Valentino, сшитое на заказ. Трапециевидный крой платья прекрасно облегал ее животик, а на накидке была вышивка, которая закручивалась по всей длине. Цвет платья, возможно, символизировал страсть и любовь, связанные с ее первым путешествием во время беременности. Она добавила нюдовые аксессуары, в частности, клатч от Valentino и туфли.

Возвращение к корням

Меган уже давно влюблена в яркий оттенок багряно-красного. Еще в 2006 году, во время своего появления на американской версии телевизионного игрового шоу Deal Or No Deal, она надела мини-платье именно этого оттенка. Хотя ее стиль значительно изменился со времен, когда она была актрисой, неизменная привязанность Маркл к красному цвету демонстрирует ее чувство моды.

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