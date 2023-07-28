Стандарты красоты быстро меняются! Как преобразился женский макияж за последние 100 лет. Фото

За последние 100 лет трансформировались представления о правах человека, моде, репрезентации женских образов в культуре и в целом понятии красоты. Каждое десятилетие стили макияжей меняются, 2020-е запомнятся как тренд на естественную красоту.

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Британская клиника пластической хирургии Transform Hospital Group сгенерировала образы десятилетий, начиная с 1920-х. Исследование показало, чего ждать в 2030-х, поскольку каждые 30-40 лет своеобразный цикл с тенденциями в макияже повторяется.

1920-е: красные губы и пышные ресницы

Трендом этой эпохи были неестественно пышные губы в форме сердца. Женщины выходили за контур и красили их алым цветом. Четко очерченные ресницы также были популярны, кроме этого румяна, чтобы придать лицу более округлый вид. Красавицы стремились получить бледную кожу цвета слоновой кости, поэтому использовали почти белую пудру.

1930-е: тонкие брови

К 1930-м годам тональный крем стал привычным косметическим средством, благодаря чему женщинам стало гораздо легче добиваться эффекта гладкого, безупречного цвета лица. Отсутствие макияжа тогда уже свидетельствовало о неухоженности. Брови в 1930-х впервые стали выщипывать очень тонко, вдохновляясь звездами Голливуда Марлен Дитрих, Кэтрин Хепберн и Бэтт Дэвис.

1940-е: красная помада

Из-за дефицита косметики в 1940-х у девушек не было возможности создавать новые тенденции. В этот период женщины выглядели более естественно, рисовали брови карандашом и использовали красную помаду. Во время Второй мировой войны красные губы стали символом неповиновения гитлеровскому режиму.

1950-е: оранжевые губы

После войны более яркий макияж вернулся. В 50-х был тренд на женственность и элегантность. На лице появились матовые тональные кремы, а скулы подводили бледно-розовым цветом. Изюминкой этой эпохи была оранжево-красная помада.

1960-е: накладные ресницы

Чрезвычайно популярным трендом стала толстая подводка, которая придавала глазам более яркий вид. 1960-е подарили миру накладные ресницы, которые стали популярными благодаря фотографии известной модели Твигги. Также женщины начали использовать консиллер для припухлостей под глазами.

1970-е: перламутровые тени

Бронзаторы стали широко использоваться в макияже в 1970-х, также возросла популярность использования перламутровой пудры для сияния и подчеркивания скул. Мерцающие и кремовые тени для век стали трендом, как и прозрачные блески для губ.

1980-е: перламутровые тени

1980-е были эпохой цветов: синие, фиолетовые, розовые тени для век. Чем ярче был взгляд, тем лучше. Цветная тушь для ресниц и яркие губы были модными в течение десятилетия. Также подводку наносили на верхние и нижние веки. Впервые густые брови приобрели популярность.

1990-е: бордовая помада

Коричневые, фиолетовые и бордовые помады были популярными на протяжении 90-х и сочетались с темным карандашом для губ. Брови были темными, четко очерченными и обычно очень тонкими.

2000-е: блеск для губ

Наиболее узнаваемым макияжем 2000-х были яркие синие тени для век в сочетании с матовой помадой или глянцевым блеском для губ. Брови были выщипаны тонко и имели четко очерченную форму.

2010-е: смоки-айз

В 2010-х годах, самым большим трендом был "макияж на все лицо". Плотный тональный крем совмещали с выразительными бровями, контурингом и черными тенями. Под макияжем кожа выглядела более наполненной и пухлой благодаря появлению филеров. В 2010-х годах появился тренд на пышные губы, поскольку популярность инъекций красоты выросла.

2020-е: натуральная красота

В 2020-х годах фокус внимания сместился с макияжа на уход за кожей и процедуры для лица. Омоложение кожи стало очень популярным. В макияже используют многофункциональные средства, которые работают и для глаз, и для губ, и для щек.

2030-е: акцент на глаза

Эксперты Transform Hospital Group прогнозируют, что в 2030-х уход за кожей и антивозрастные процедуры будут еще популярнее. Однако макияж станет более ярким с акцентом на глаза.

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