Сочетание элегантности и колорита: стилисты посоветовали летнюю прическу

Короткие стрижки стали одними из самых трендовых причесок 2026 года. Их мы видели повсюду весной, они переходят с нами и в летний сезон. Более того, именно летом популярность таких образов существенно возрастет.

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И, как пишет издание Myself, стилисты рекомендуют обратить внимание на один вариант, который придаст образу одновременно легкости, элегантности и колорита. Стрижка Dolce Vita Crop точно привлечет к вам внимание сочетанием итальянской беззаботности и изысканности.

Что такое Dolce Vita Crop

Этот модный образ по сути является смесью удлиненного пикси и короткого каскадного боба. Вдохновением для него стал итальянский стиль 1960-х годов, когда тамошние бизнесмены зачесывали свои челки гелем назад и аккуратно заправляли волосы за уши. Со временем прическу подхватили и женщины.

В 2026 году этот андрогинный лук становится несколько свободнее: пряди до сих пор заправляются за уши, однако заливать волосы тонной геля уже не нужно. Хотя, конечно, при желании это можно делать, ведь эффект мокрых волос сейчас все еще остается актуальным.

Для создания этой стрижки на волосах длиной примерно до подбородка делают градуировку (каскад), и немалую. Это добавляет волосам дополнительной текстуры. Передние пряди получаются немного короче задних, что позволяет очень непринужденно забрасывать челку через голову назад. А если несколько прядей при этом будут падать на лоб, образ будет выглядеть особенно расслабленно.

Как стилизовать Dolce Vita Crop

Чтобы прическа не выглядела слишком вылизанной или нарочитой, нужно создать как можно больше текстуры в шевелюре. Те, у кого от природы вьющиеся или волнистые волосы, могут просто дать им высохнуть на воздухе. Если же у вас от природы прямые пряди, создайте себе пляжные локоны с помощью стайлера или утюжка. Если вы укладываете волосы феном или другими термоприборами, старайтесь сразу направлять передние пряди назад. И не забывайте о термозащите! Такая стрижка выглядит лучше всего на здоровых и блестящих волосах.

Хотите придать прядям больше художественного беспорядка и при этом оставить их послушными и подвижными? Разотрите в ладонях каплю маски для волос и аккуратно вотрите ее в длину. Эффект фиксации получится, как от воска, и при этом шевелюра насытится ухаживающими элементами. Для этого метода также действует правило: заправлять пряди за уши и одним уверенным движением направлять их к затылку. Отдельные пряди можно красиво выложить на лбу. А чтобы ваша шевелюра получила необходимый блеск, можно нанести на волосы несколько капель марокканского арганового масла.

Кому подходит трендовая прическа

Если вы до сих пор сомневаетесь, делать ли такую прическу, стилисты подготовили хорошие новости – Dolce Vita Crop чрезвычайно универсальный и адаптивный стиль. Поэтому он подходит большинству людей.

Круглые лица. Обладательницы такого типа внешности часто стремятся визуально сделать его худее. Если заправить волосы за уши в этой стрижке, лицо визуально будет казаться немного уже.

Обладательницы такого типа внешности часто стремятся визуально сделать его худее. Если заправить волосы за уши в этой стрижке, лицо визуально будет казаться немного уже. Овальные или сердцевидные контуры. На таких формах прическа смотрится особенно выигрышно, поскольку она дополнительно подчеркивает и выделяет черты лица.

На таких формах прическа смотрится особенно выигрышно, поскольку она дополнительно подчеркивает и выделяет черты лица. Люди с высоким лбом. Если позволить нескольким прядям этой короткой стрижки небрежно падать на лоб, это поможет его сбалансировать.

Если позволить нескольким прядям этой короткой стрижки небрежно падать на лоб, это поможет его сбалансировать. Квадратные или удлиненные лица. Сделайте Dolce Vita Crop длиной до подбородка. Это поможет визуально укоротить удлиненную форму. Квадратные и острые черты при этом становятся более мягкими.

Стрижку Dolce Vita Crop можно носить как на прямых, так и на вьющихся волосах. Она индивидуально подстраивается под разные черты лица и структуру волос, что делает ее не просто модной, но и очень комплиментарной.

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