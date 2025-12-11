Смелые джинсы из 2000-х вернулись в моду в более изысканном виде. Примеры стильных образов

Всем известно выражение, что все новое – давно забытое старое, а современные тенденции моды являются ярким тому подтверждением. В этом году бешеной популярности неожиданно приобрел смелый и даже несколько противоречивый тренд из 2000-х – джинсы со сверхнизкой посадкой, также известные как bumster.

Когда британский дизайнер Ли Александр Маккуин в 1993 году впервые продемонстрировал этот фасон брюк, обнажающий копчик, спровоцировал бешеную реакцию местной прессы, а вот тогдашние иконы моды Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и Кристина Агилера сразу же включили их в свой гардероб, пишет Vogue. Теперь ультранизкий силуэт снова заполонил мировые подиумы, однако в значительно более изысканном виде.

Возвращение джинсов bumster в моду связывают с работой креативного директора McQueen Шона Макгира. Он исследовал архивы бренда и обновил дизайн брюк из денима так, чтобы он прекрасно вписался в современный контекст.

Чтобы создать стильный и более сдержанный вид с джинсами с ультранизкой посадкой, попробуйте сочетать их с топом или классическим поло и туфлями на каблуках. Для создания многослойности и дополнительных акцентов можно завязать на бедрах кофточку.

Если же вам хочется выглядеть более эпатажно, скомбинируйте брюки ультранизкого силуэта с кожаным топом. Этот смелый фасон джинсов станет и отличным элементом монохромного лука из денима.

