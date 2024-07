'Скучный' цвет ногтей назвали одним из самых роскошных маникюров лета 2024 года. Фото

Лето-2024 принесло неожиданную модную тенденцию в мире маникюра – детский розовый, который считают слишком простым и "скучным" цветом. Он стал одним из самых роскошных оттенков сезона. Этот тон достаточно приглушен, чтобы дополнить любой образ, но одновременно едва намекает на розовый.

Видео дня

Такой маникюр подходит как для офисных будней, так и для вечерних выходов, придавая рукам элегантность и изящество. Как пишет Who What Where UK, "детский розовый" можно наносить на ногти разными способами: от нежного френча до деталей в нейл-арте.

Тренд на детский розовый маникюр уже успели подхватить в мире. Хештег #babypinknails в TikTok имеет более 18 миллионов просмотров и 2,6 тысячи публикаций, что свидетельствует о его огромной популярности.

Этот оттенок также идеально сочетается с другими популярными цветами 2024 года. Такие комбинации позволяют создавать модные и гармоничные образы.

Ранее OBOZ.UA писал о 8 самых трендовых дизайнах маникюра лета 2024 года. Незаурядной популярности приобрели яркие дизайны ногтей, хотя нюдовые оттенки не потеряли ведущих позиций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!