"Скучный" цвет ногтей назвали одним из самых роскошных маникюров лета 2024 года. Фото
Лето-2024 принесло неожиданную модную тенденцию в мире маникюра – детский розовый, который считают слишком простым и "скучным" цветом. Он стал одним из самых роскошных оттенков сезона. Этот тон достаточно приглушен, чтобы дополнить любой образ, но одновременно едва намекает на розовый.
Такой маникюр подходит как для офисных будней, так и для вечерних выходов, придавая рукам элегантность и изящество. Как пишет Who What Where UK, "детский розовый" можно наносить на ногти разными способами: от нежного френча до деталей в нейл-арте.
Тренд на детский розовый маникюр уже успели подхватить в мире. Хештег #babypinknails в TikTok имеет более 18 миллионов просмотров и 2,6 тысячи публикаций, что свидетельствует о его огромной популярности.
Этот оттенок также идеально сочетается с другими популярными цветами 2024 года. Такие комбинации позволяют создавать модные и гармоничные образы.
Ранее OBOZ.UA писал о 8 самых трендовых дизайнах маникюра лета 2024 года. Незаурядной популярности приобрели яркие дизайны ногтей, хотя нюдовые оттенки не потеряли ведущих позиций.
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