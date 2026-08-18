"Скучный" тренд станет главным открытием осени 2026 года

Кардиган, который еще недавно многие считали скучной базовой вещью, осенью 2026 года может стать одним из главных элементов образов. Дизайнеры предлагают переосмыслить привычный трикотаж и делают ставку на необычные силуэты, принты, фактуры и декоративные детали.

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Как отмечают в Who What Wear, кардиган давно является незаменимой частью капсульного гардероба, однако часто остается в тени классических джемперов и вязаных жилетов. Этой осенью ситуация изменится: новые коллекции брендов показали, что одна и та же вещь может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от кроя, цвета и способа стилизации.

Кардиганы с короткими рукавами

Один из самых интересных вариантов нового сезона – кардиган с короткими рукавами. Такой фасон больше напоминает структурированный топ, чем привычный уютный трикотаж, поэтому легко вписывается даже в повседневные образы.

Его можно носить с джинсами или широкими брюками, а также использовать для многослойных образов. Стилисты советуют оставлять расстегнутыми несколько верхних пуговиц, чтобы образ выглядел непринужденно.

Кардиганы в полоску

Полоска остается одним из самых универсальных принтов, а осенью она перекочует и на кардиганы. Классические черно-белые или темно-синие варианты подойдут поклонницам сдержанного стиля, тогда как яркий орнамент поможет сделать кардиган главной деталью образа.

Такую вещь можно сочетать с джинсами, однотонными брюками или юбками.

Кардиганы с декоративными элементами

Еще один способ избавиться от репутации "скучного" трикотажа – выбрать модель с декоративными элементами. Жемчуг, кристаллы, броши, объемные аппликации и необычные пуговицы осенью 2026 года станут заметной деталью кардиганов.

Такие кардиганы легко превращают базовый образ в праздничный. При этом их можно носить и с джинсами, создавая контраст между повседневным и нарядным стилем.

Вязаный кардиган

Вязаные вещи, которые уже стали одним из заметных трендов 2026 года, не собираются покидать модные коллекции осенью. Правда, такая осенняя версия кардигана будет более сдержанной.

Вместо ярких летних цветов дизайнеры предлагают нейтральные оттенки, структурированные силуэты и сложные фактуры. Такие кардиганы особенно хорошо сочетаются с замшей, кожей и другими плотными материалами.

Кардиган с узором fair isle

Традиционный шотландский орнамент fair isle вновь станет одной из главных тенденций холодного сезона. Осенью 2026 года его предлагают носить не только на свитерах, но и на кардиганах.

Такую модель можно застегнуть и сделать центральным элементом образа или носить расстегнутой поверх футболки или водолазки. Источник советует сочетать fair isle с полосатой рубашкой – такой прием позволяет смешивать принты, не перегружая образ.

Ранее OBOZ.UA писал, что дизайнеры представили самую модную вещь осени 2026 года.

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