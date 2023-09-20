Скотч между бровями и висение вниз головой: 5 бьюти-секретов звезд старого Голливуда, которые сегодня кажутся странными

Сейчас маркетинг в бьюти-сфере всячески манипулирует женщинами. К примеру, шампуни предназначены для очищения волос, а не для их питания. Однако на упаковках производители обещают шелковистую и густую шевелюру. Даже если генетически человек не может иметь такую. Еще один пример – кремы для кожи лица. Если это продукция anti-age, то на ней едва ли не всегда указано, что "убирает глубокие морщинки". Хотя правда в том, что реально это можно сделать уколами красоты.

Сегодня на полках магазинов есть средства, которые хоть и не творят чудеса, как обещают, но и не вредят. Частично дают желаемые результаты. А представьте, каково было звездам прошлого века. Они сами придумывали методы, якобы помогающие сохранить молодость и красоту. Что делали актрисы старого Голливуда – узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Джинджер Роджерс (1911–1995)

Американская актриса, танцовщица и певица Джинджер Роджерс терпеть не могла салоны красоты. Чтобы иметь всегда ухоженную и сияющую кожу, она вне съемок в кино вообще не использовала косметику. Перед сном наносила на лицо густой ночной крем, а с утра умывалась мылом с полезными маслами. Но самая странная привычка Джинджер – сон под открытым небом. Она вместе со своим мужем едва не всегда спала на улице, а дома – только во время дождя, что нечасто бывает в Калифорнии.

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2. Джин Харлоу (1911–1937)

Американская киноактриса Джин Харлоу в некоторых вопросах красоты была неплохо осведомлена. К примеру, знала, что крем нужно не втирать в кожу лица, а наносить подушечками пальцев, слегка похлопывая. Зубы чистила круговыми движениями щетки. Знаменитость от природы обладала густыми волосами, а для ухода за ними раз в месяц смазывала кожу головы горячим оливковым маслом.

3. Марлен Дитрих (1901–1992)

Немецко-американская актриса, певица, эстрадная артистка и музыкант Марлен Дитрих делала процедуру, которая в последние несколько лет снова становится популярной – лифтинг с помощью широкого скотча. Вот только сейчас девушки подтягивают лицо таким образом, а Марлен в свое время – зону декольте. Звезда не любила носить бюстгальтеры, а для того, чтобы грудь за платьем или костюмом держала форму, фиксировала ее клейкой лентой.

4. Селена Ройл (1904–1983)

Селена Ройл была американской актрисой театра, радио, телевидения и кино, а позже – писательницей. Знаменитость, находясь дома, клеила между бровей скотч в форме ромба. Зачем? Она верила, что это помогает меньше морщиться, а следовательно предотвращает появление морщин. В общем, она часто сдерживала свои эмоции, чтобы на лице не формировались заломы.

5. Фанни Уорд (1872–1952)

Американская актриса Фанни Уорд в свое время поражала режиссеров своей "вечно молодой" внешностью. В 55 она сыграла на экране 7-летнюю девочку, ведь ее кожа оставалась гладкой и упругой. Когда ее спрашивали, в чем же секрет, она говорила, что каждый день висела вниз головой. Она считала, что это простое упражнение помогало крови лучше поступать в ткани лица и восстанавливать их.

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