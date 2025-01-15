Шесть цветов, от которых фанатели в прошлом сезоне, стали антитрендами 2025 года

Ни для кого не секрет, что мода не стоит на месте. Ведущие позиции в индустрии могут неожиданно занять тренды, которые были популярными много лет назад. Однако бывают и случаи, когда тенденции, что вызвали восторг совсем недавно, попадают в антирейтинги.

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Так произошло и шестью цветами, которые были любимцами фанатов моды в течение предыдущего сезона, однако в 2025 году эксперты советуют их избегать. Редакторы издания Who What Wear собрали оттенки одежды, которые следует оставить в прошлом.

Camel

Этот темно-бежевый цвет впал в душу многим модникам, поскольку довольно универсален и имеет уместный вид на любое событии. Однако в 2025-м camel попал в список антитрендов, поскольку на смену ему пришел более интересный и "свежий" оттенок – "молоко кешью".

Ярко-розовый

Эстетика фильма "Барби" приобрела безумную популярность в прошлом сезоне. Передовые позиции индустрии моды занимали ярко-розовые образы, но постепенно эта тенденция теряет актуальность. В 2025 году следует отдать предпочтение более пастельным и пудровым оттенкам.

Голубой

Попал в список антитрендов и голубой цвет. В моду возвращается более спокойный и сдержанный стиль, а это означает, что популярность яркой окраски одежды остается в прошлом.

Жженый оранжевый

Сочетание коричневого и оранжевого оттенков тоже отходит на второй план.

Ярко-красный

В течение едва ли не всего прошлого сезона вещи алой окраски, или же bright scarlet, не теряли ведущих позиций. Однако в 2025-м на замену им пришли более глубокие оттенки, например бордовый.

Неоново-зеленый

Эпоха кислотных оттенков сейчас подходит к концу, так что любителям неоново-зеленых элементов образа пора присмотреться к более спокойным цветам.

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