Шесть причесок, которые будут доминировать в женской моде в 2026 году. Фото

В 2026 году топовые женские прически будут сочетать сдержанную элегантность и естественность. В центре трендов – концепция "осознанной роскоши", когда волосы выглядят ухоженными и элегантными, но без чрезмерной искусственности.

Эксперты отмечают рост интереса к формам, требующим минимального ежедневного ухода, но сохраняющим четкость линий и ощущение движения. Мода постепенно отходит от универсальных средних длин и тяготеет к крайностям – очень коротких стрижек или максимально длинных волн.

Бикси – микс боба и пикси

По словам австралийского стилиста Джона Пулитано, совладельца салона Headcase Hair в Сиднее, главная идея нового сезона – это "роскошь без усилий" (lived-in luxury).

Прическа бикси возвращается из 90-х. Ее популяризировали Вайнона Райдер и Кира Найтли, а теперь вдохновением стала певица Tyla из Йоханнесбурга.

"Ее образ на Met Gala был идеальным примером. Это фактически градуированное каре с элементами пикси – смелое, современное и невероятно женственное", – отметил Пулитано.

Эта гибридная стрижка добавляет объема и характера, не требуя сложной укладки.

Стиль бохо

Это многослойные длинные пряди с легкой волнистостью и мягкой челкой, которая немного спадает на глаза. Такую прическу выбирают Сьюки Уотерхауз и Дакота Джонсон.

"Это тот волшебный эффект "только что проснулась", но сделанный со вкусом", – объяснил Пулитано.

Прическу называют "богемной" за свободный стиль с вдохновением от Брижит Бардо и Джейн Биркин. Главное – естественная текстура, а не идеальная форма.

Ультракороткий боб

Эта стрижка станет одним из самых выразительных трендов 2026 года. Ультракороткий боб – вариация классического каре, но с длиной, которая едва касается подбородка или заканчивается выше него. Именно эта линия делает образ открытым и подчеркивает черты лица.

В отличие от гладких идеальных форм прошлых сезонов, современный вариант имеет мягкую текстуру и подвижные концы. Такой боб не требует сложной укладки: достаточно легкого объема у корней и немного стайлинга для подчеркивания формы. Особенно удачно ультракороткий боб подойдет волосам с плотной структурой или легкой волной.

Объем в стиле 90-х

Классическая укладка в стиле супермоделей 90-х снова возвращается в моду – объем, упругие локоны, блеск и легкое движение.

Волосы должны быть упругими и хорошо ухоженными. Такой эффект достигается благодаря правильному базовому срезу: многослойному или каскадному, который создает форму даже без ежедневной укладки.

Современный боб

Современный боб становится более мягким и естественным. Он сохраняет структуру, но прямые линии заменяются мягкими переходами, а срез кажется более живым и объемным.

"Эта стрижка подходит всем, независимо от типа волос. Особенно хорошо подходит натуральной текстуре", – отметил стилист.

Современный боб создают с учетом естественного падения прядей – благодаря этому волосы легко укладываются без лишних усилий. Его можно стилизовать и в гладком, и в немного волнистом варианте.

Боб одновременно универсальный и модный, подчеркивает черты лица, добавляет образу легкости и сдержанной элегантности.

Хиппи-колбойка

Вдохновение этого тренда – в стиле 70-х. Это эпоха, когда царили свобода, естественность и рок-н-ролл. Хиппи-колбойка – прическа с выразительной текстурой, объемом и легким ощущением небрежности. Волосы должны ложиться так, будто их растрепал ветер на фестивале под открытым небом.

"Это прическа с подвижной челкой, которая "прыгает" в разные стороны. Возможно, кому-то покажется слишком небрежно – но в этом вся идея", – объяснил Джон Пулитано.

Чтобы достичь эффекта "свободного движения", стилисты используют текстурные спреи, легкую завивку и много объема у корней.

