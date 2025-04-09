Сезон педикюра открыт: какой цвет выбрать в 2025 году, чтобы не быть банальной
Хотя многие считают, что педикюр – это летнее дело, настоящие бьюти-фанаты знают: хороший лак на ногах уместен в любое время года. А весна – идеальное время, чтобы обновить палитру и добавить свежие краски.
В 202-м неоновые и пастельные цвета не сдают позиций, но к фаворитам присоединились новые, неожиданные оттенки. Забудьте о банальных красных и нюдовых тонах – в этом году педикюр станет еще смелее и стильнее, отмечает Who What Wear.
Черный шоколад
Этот глубокий, насыщенный коричневый оттенок появляется в списках модных трендов не случайно. Он смотрится особенно эффектно с босоножками и придает образу элегантности. Его уже называют новым черным в nail-индустрии.
Электрический фиолетовый
Неон, вдохновленный эстетикой 80-х, идеально подходит для теплого сезона. Этот цвет буквально "кричит" о вашей индивидуальности и готовности к модным экспериментам.
Джинсовый синий
Альтернатива классическому темно-синему. Более светлый, "денимовый" вариант выглядит свежим и универсальным – от пляжа до офиса.
Ярко-зеленый
Глубокий цвет пальмовых листьев или майской зелени – идеальный выбор для тех, кто хочет выделиться. Он отлично сочетается со всем – от белых босоножек до ярких кроссовок.
Баклажан
Насыщенный, чуть-чуть драматичный красно-фиолетовый оттенок, который выглядит роскошно и с блеском, и в матовом варианте. Универсален для любого времени года, но особенно хорошо играет на солнце.
Ярко-розовый
Он может быть как сладко-розовым, так и фиолетово-розовым – выбор с вами. В любом случае это оттенок, который сразу поднимает настроение и придает педикюру игривой энергии.
Ранее OBOZ.UA писал, что маникюр стилет стал трендом 2025 года. Рианна, Билли Айлиш, Карди Би, Megan Thee Stallion – все они выбрали именно стилетные ногти как средство самовыражения и модного вызова.
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