Семь офисных трендов 2025: как одеваться на работу, чтобы затмить коллег

Стильный и деловой внешний вид на работе всегда придает уверенность и помогает произвести положительное впечатление на коллег. Однако соблюдение офисного дресс-кода вовсе не означает, что вам нужно одевать скучные или устаревшие вещи. Стоит лишь создать многослойный аутфит и добавить несколько интересных акцентов, и вы будете выглядеть трендово.

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Для модного офисного лука попробуйте предпочесть объемные пиджаки, галстуки, костюмы, а также интересные аксессуары, как, например, очки или массивные украшения. Редакторы издания Cosmopolitan собрали семь трендовых образов, которые помогут затмить коллег.

Костюм тройка

Сочетание темно-серых брюк, жилетки и объемного пиджака имеет стильный и "дорогой" вид. Добавьте к костюму туфли на каблуке и элегантную сумочку, и у вас получится невероятный образ, который точно не останется без внимания.

Образ total black

Черный монохромный лук – классика, которая никогда не утратит своей актуальности. Объемный черный пиджак в комбинации с юбкой и туфлями-челноками не только полностью отвечает всем требованиям делового дресс-кода, но и выглядит непревзойденно.

Костюм с полосками

Не стоит бояться выбирать одежду с принтами. Стильный костюм в полоску, состоящий из длинной юбки и приталенного пиджака, отлично подойдет для появления на рабочем месте, а еще поможет визуально сделать вас повыше. Попытайтесь добавить несколько светлых акцентов, чтобы лук был более интересным.

Многослойный аутфит

В течение многих сезонов многослойные луки не покидают передовых позиций индустрии моды. В более прохладные дни попробуйте соединить светлую рубашку, свитер, джинсы и пальто.

Смешанные принты

Не бойтесь экспериментировать с принтами. Чтобы создать деловой, но одновременно интересный образ, скомбинируйте юбку в мелкую клеточку и свитер с большими ромбами. Оригинальные туфли и элегантные очки станут отличным дополнением аутфита.

Костюм и водолазка

Этот изысканный образ станет идеальным вариантом для появления в офисе. Oversize костюм в сочетании с приталенной водолазкой поможет создать поразительный лук, что точно не останется без внимания. Для завершённого образа попробуйте распустить волосы и собрать несколько передних прядей у лица.

Кожаный пиджак

С помощью одного элемента гардероба можно сделать даже банальный аутфит невероятно стильным. Отдайте предпочтение черным штанам, приталенной рубашке в полоску и кожаному пиджаку, и вы создадите впечатляющий лук.

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