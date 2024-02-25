Куда наносят хайлайтер: инструкция которая навсегда изменит ваш макияж

Хайлайтер – это единственное косметическое средство, которое может мгновенно сделать вашу кожу сияющей. Он способен подчеркнуть ваши лучшие черты, сделать лицо свежим, а также зрительно скорректировать его форму.

Однако часто женщины используют этот продукт неправильно, что портит весь макияж. О том, куда и как следует наносить хайлайтер, чтобы получить хороший результат, рассказали InStyle.

Оттенок

При выборе хайлатера, как и при выборе тонального крема нужно учитывать оттенок кожи. Теплые подтоны, например, персиковый или желтый, обычно хорошо сочетаются с бронзовыми и золотистыми оттенками хайлайтера. Если у вас более холодный тон кожи, то выбирайте жемчужно-белые или серебристые средства. Если у вас средний тон, выберите персиковый или коралловый хайлайтер.

Тип и способ нанесения

Эксперты отмечают, что для жирной кожи лучше подойдут пудровые хайлайтеры. А кремовый, гелевый или хайлайтер в стиках придадут сухой коже дополнительное увлажнения.

Подготовьте кожу

После очистки и увлажнения кожи нанесите на нее праймер. Это делается для того, чтобы макияж лучше выглядел и держался дольше.

Если вы используете жидкий хайлайтер, можно смешать его небольшое количество с вашим тоном, чтобы усилить сияние кожи.

Куда наносить хайлайтер

Хайлайтер следует наносить на четыре зоны: чуть выше яблока щеки, на внешнюю часть бровей, на углубление между носом и верхней губой и во внутренний угол глаза.

Главное, избегайте Т-зоны, поскольку она и так подвержена избыточному блеску.

Также эксперты не рекомендуют наносить средство на нос, потому что это выглядит мило только на фотографиях.

Как наносить хайлайтер

Чтобы нанести пудровый хайлайтер, воспользуйтесь пушистой кисточкой. Наберите на нее немного средства, уберите излишки и слегка проведите хайлайтером немного над яблоками щек по направлению к уху, а оттуда плавно ведите от начала скулы к углу глаза.

Затем нанесите немного средства прямо над губным желобком маленькой заостренной кисточкой, чтобы ваши губы выглядели полнее.

В завершение приложите край кисточки на внутренний уголок глаза.

Чтобы использовать хайлайтер в форме стика, проведите им там, где вы хотите видеть сияние и хорошо растушуйте кисточкой или пальцами.

Жидкий хайлайтер очень легко наносить с помощью влажного спонжа.

Используйте бронзер

Если вы не хотите, чтобы ваша кожа выглядела слишком блестящей, то убедитесь, что только один продукт – бронзер или хайлайтер – имеет мерцание.

Бронзатор поможет более явно подчеркнуть ваш хайлайтер. Нанесите его на скулы, а затем добавьте сияние, как обычно.

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