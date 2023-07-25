Сегодня, завтра и всегда: пять женских вещей, которые никогда не выйдут из моды. Фото

Уследить за всеми тенденциями, а уж тем более вовремя подхватить их – задача практически невыполнимая. Но самое обидное, что тот или иной тренд может оказаться совсем недолговечным и потерять свою актуальность уже спустя несколько месяцев. Именно поэтому важно иметь в гардеробе вещи из категория "вечная мода". Это одежда, которая не поддается временным рамкам и считается актуальной сегодня, завтра и всегда.

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Какие вещи обязательно нужно иметь в гардеробе и не бояться, что когда-то они выйдут из моды? Расскажем в материале OBOZREVATEL.

Базовая футболка

Футболка перекочевала в женский гардероб из мужского, причем случилось это не так давно – всего в 70-х годах прошлого века. Простую белую футболку популяризовала культовая Джейн Биркин, однако базовой также считается черная и серая футболки. Если в вашем шкафу еще нет таких, то рекомендуем изменить ситуацию.

Футболка свободного кроя из тонкого или плотного хлопка, длиной до верхней части бедер, с круглым или V-образным вырезом – бессмертный must have, который станет отличным компаньоном как для брюк, так и для юбок, шорт, сарафанов, джинсов и так далее. Вы можете ее заправлять и завязывать на талии, чтобы подчеркнуть тонкость силуэта, а можете носить в полном объеме, потому что оверсайз тоже никогда не выйдет из моды.

Рубашка в мужском стиле

Белая рубашка маскулинного стиля – это, как бы абсурдно не звучало, очень женственно и сексуально. Все за счет контраста между мягкими линями женского тела и строгостью мужского кроя. Такими сейчас переполнены женские магазины, однако вы можете подыскать свой идеальный вариант и в мужских брендах.

Рубашка из плотного хлопка гармонично сочетается с брюками и джинсами любого фасона, а также может стать удачным дополнением к платью в прохладный летний вечер, добавив образу уместной брутальности и загадочности.

Брюки с завышенной посадкой

Да, последние сезоны мы все чаще видим отголоски "нулевых" в моде, которые, в первую очередь, проявляются в джинсах и брюках на низкой посадке. Однако брюки с высокой талией никуда не делись и, поверьте, не денутся. Главное их преимущество – способность удачно сочетаться с любым верхом, будь это классическая рубашка, спортивный кроп-топ или объемный вязаный свитер.

При выборе наиболее подходящей модели, ориентируйтесь на особенности своей фигуры. Избегайте фасонов, которые придает лишний объем в бедрах.

Джинсовая куртка

Моделей джинсовых курток – целое море. И практически все они "вневременные". В идеале иметь в гардеробе сразу несколько фасонов и цветов. Например, белая укороченная джинсовка будет отличным вариантом на конец весны и лета, а черная или классическая синяя куртка оверсайз – идеальное решения для осеннего аутфита.

Носить куртку из качественного плотного денима можно с любым образом. Нежное платье-комбинацию или летящую свободную юбку джинсовка обыграет необычным образом, сделав лук контрастным и стильным. Классические брюки и, конечно же, джинсы также прекрасный дуэт для этого элемента гардероба. Поэкспериментируйте с многослойными образами, где джинсовка будет "посредником" между футболкой/рубашкой и пальто или тренчем.

Юбка-карандаш

Прямая юбка чуть ниже колена – это универсальная классика. Она может быть кожаной, джинсовой, из плотного трикотажа и джерси. Не стоит ограничивать себя только стандартными темными цветами – поиграйте с яркой палитрой. Тогда юбка будет не просто удобной для стилизации базой, но и эффектным акцентом.

Выбирайте юбку, которая не будет стеснять движений. Отдавайте предпочтение моделям из плотной ткани, хорошо держащей форму. В сочетании с кроссовками юбка-карандаш будет выглядеть более повседневно и расслаблено, а с босоножками и туфлями на каблуках – элегантно и женственно. Попробуйте также комбинацию с грубыми ботинками.

Ранее OBOZREVATEL писал о летних юбках, в которых любая фигура выглядит выигрышно. Они не выходят из моды и органично смотрятся со всеми трендами.

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