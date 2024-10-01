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С белыми бровями и красными волосами: Леди Гага вышла на красную дорожку в новом образе. Фото

Анастасия Какун
Lady Oboz
2 минуты
3,4 т.
С белыми бровями и красными волосами: Леди Гага вышла на красную дорожку в новом образе. Фото

Популярная американская певица и актриса Леди Гага, известная своим смелым и экстравагантным стилем, поразила поклонников новым образом на премьере фильма "Джокер: Безумие на двоих". 38-летняя артистка появилась на красной дорожке Китайского театра TCL в Лос-Анджелесе с белыми бровями и яркими волосами.

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Знаменитость, сыгравшая Харли Квинн в сиквеле, уверенно позировала перед камерами в поразительном аутфите, где традиционно соединила изысканность и эпатаж. Как сообщает издание People, для торжественного мероприятия селебрити выбрала для себя приталенное платье в пол от французского дома моды Celine.

С белыми бровями и красными волосами: Леди Гага вышла на красную дорожку в новом образе. Фото

Несмотря на то, что фасон основного элемента лука Леди Гаги был довольно прост, образ имел несколько интересных акцентов. Особенностью черного платья стали объемные воланы из атласной ткани и смелый вырез на юбке, что можно было заметить во время ходьбы звезды. Актриса предпочла гламурную обувь на платформе с экстремально высоким каблуком.

С белыми бровями и красными волосами: Леди Гага вышла на красную дорожку в новом образе. Фото

Певица не перегружала образ большим количеством аксессуаров. Она надела объемные бусы, имитирующие переплетенные цветы, лаконичные серьги и браслет, цвет которых перекликался с оттенком платья.

С белыми бровями и красными волосами: Леди Гага вышла на красную дорожку в новом образе. Фото

Хотя Леди Гага появилась на красной дорожке в трендовом аутфите, внимание поклонников привлекли оригинальные изменения в ее облике. Артистка вышла в люди с белыми бровями и красными волосами. Такое обновление подчеркнуло уникальные черты лица знаменитости, поэтому ей не пришлось делать слишком яркий макияж. Звезда достигла эффекта "лисьего взгляда", сделав растушеванные стрелки, а на губы нанесла чудесную помаду.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Леди Гага с женихом восхищали поцелуем на красной дорожке.

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