С белыми бровями и красными волосами: Леди Гага вышла на красную дорожку в новом образе. Фото

Популярная американская певица и актриса Леди Гага, известная своим смелым и экстравагантным стилем, поразила поклонников новым образом на премьере фильма "Джокер: Безумие на двоих". 38-летняя артистка появилась на красной дорожке Китайского театра TCL в Лос-Анджелесе с белыми бровями и яркими волосами.

Видео дня

Знаменитость, сыгравшая Харли Квинн в сиквеле, уверенно позировала перед камерами в поразительном аутфите, где традиционно соединила изысканность и эпатаж. Как сообщает издание People, для торжественного мероприятия селебрити выбрала для себя приталенное платье в пол от французского дома моды Celine.

Несмотря на то, что фасон основного элемента лука Леди Гаги был довольно прост, образ имел несколько интересных акцентов. Особенностью черного платья стали объемные воланы из атласной ткани и смелый вырез на юбке, что можно было заметить во время ходьбы звезды. Актриса предпочла гламурную обувь на платформе с экстремально высоким каблуком.

Певица не перегружала образ большим количеством аксессуаров. Она надела объемные бусы, имитирующие переплетенные цветы, лаконичные серьги и браслет, цвет которых перекликался с оттенком платья.

Хотя Леди Гага появилась на красной дорожке в трендовом аутфите, внимание поклонников привлекли оригинальные изменения в ее облике. Артистка вышла в люди с белыми бровями и красными волосами. Такое обновление подчеркнуло уникальные черты лица знаменитости, поэтому ей не пришлось делать слишком яркий макияж. Звезда достигла эффекта "лисьего взгляда", сделав растушеванные стрелки, а на губы нанесла чудесную помаду.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Леди Гага с женихом восхищали поцелуем на красной дорожке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!