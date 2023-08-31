Ретро, балаяж и контурные стрижки. Искусственный интеллект спрогнозировал самые модные прически 2024 года

Возможности искусственного интеллекта одновременно и восхищают, и пугают. Он способен не только генерировать тексты, рисовать картины, анализировать данные и многое другое, но и предсказывать будущее. По крайней мере, в модной индустрии. Так, эксперты косметической компании Millies использовали возможности ChatGPT и Bard, попросив их предсказать самые модные прически 2024 года. Результаты оказались весьма точными.

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Британское издание Glamour обнародовало рекомендации искусственного интеллекта касательно стрижек, на которые стоит обратить внимание уже сейчас, если хотите быть на пике трендов. Идеальный вариант для себя найдут обладательницы длинных локонов, а также сторонницы коротких волос.

Контурная стрижка

Вместо универсального подхода к подбору причесок, тенденции становятся все более индивидуальными и учитывают строение костей, тип лица и особенности фигуры. По мнению чата Bard, контурная стрижка будет иметь большое значение. "Эта техника направлена на создание удобной формы прически. Стилист использует слои и углы, чтобы создать образ, подчеркивающий ваши черты", – говорится в сообщении. А ChatGPT поддерживает эту теорию, добавляя, что "индивидуальные решения по уходу за волосами и их укладке с учетом индивидуальных потребностей и предпочтений могут завоевать популярность".

Боб в стиле Хейли Бибера

Невозможно отрицать влияние Хейли Бибер на тенденции в мире красоты. Модель и жена Джастина Бибера помогла популяризировать ногти в виде глазированного пончика, макияж в стиле "клубничка", а теперь ее стрижка боб с мягкой прядью заставляет многих из нас пересмотреть свою длину волос. "Это элегантный, современный вариант классического боба. Отличный вариант для людей со средними и длинными волосами, и его можно укладывать самыми разными способами", – уверяет искусственный интеллект.

Короткие многослойные стрижки

За последние пару лет появилось больше гибридных вариантов коротких причесок, включая бикси (стрижка боб-пикси), микси (стрижка кефаль-пикси) и куб-стрижка (короткая лохматая стрижка). "Короткие волосы, безусловно, в тренде в 2024 году, а многослойные стрижки добавят объем и текстуру. Это отличный вариант для людей с тонкими волосами, так как он поможет добавить объем", – считает ChatGPT.

Влияние ретро

Мы можем поблагодарить ушедшие десятилетия за то, что они подарили нам прически "лохматый хвост", стрижку "Рэйчел" и челки-шторки, которые до сих пор являются доминирующими тенденциями в прическах, и, по мнению искусственного интеллекта, эта тенденция сохранится и в следующем году. "Модные и косметические тенденции часто цикличны, поэтому мы можем увидеть возрождение причесок прошлого с современным уклоном. "Рейчел 2.0" Эта культовая стрижка Дженнифер Энистон из сериала "Друзья" возвращается в 2024 году", – сообщает модницам ИИ.

Слои бабочки

Для тех, кто ищет более мягкий подход к укладке, в последний год популярность набирают "слои бабочки", и эта тенденция сохраняется. Эти слои длиннее и размашистее, чем традиционные, и создают мягкий, женственный образ. Это отличный способ придать длинным волосам подвижность и объемность.

Балаяж

И, наконец, еще одна вечная тенденция, которая снова попала в список трендов – балаяж. Эта красивая и не требующая особого ухода техника окрашивания настолько проста, что модницы во всем мире не собираются от нее отказываться. Балаяж создает на волосах естественный эффект солнечного загара. Это отличный способ придать цвету волос объемность и глубину.

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