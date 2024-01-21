Маленькое обручальное кольцо, расколота тиара и не только: 5 неприятностей, произошедших на королевских свадьбах

Безнадежные романтики представляют королевские свадьбы примерно так: титулованные особы обмениваются сердечными клятвами, а дальше наслаждаются тем, настолько идеально обо всем позаботились организаторы. На самом деле не совсем так. Хотя и на подготовку к церемонии уходят месяцы, что-то может пойти не по плану даже у монархов.

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Какие неприятности и милые курьезы случались на свадьбах королевских особ? Узнайте в материале OBOZ.UA.

1. Елизавета II и Филипп

Королева Великобритании Елизавета II и ее избранник Филипп, герцог Эдинбургский, в ноябре 1947-го года сыграли свадьбу. Тогда невеста решила надеть бриллиантовую диадему своей бабушки, королевы Марии. К сожалению, заблаговременно никто не заметил, что это украшение было бракованным. Оно раскололось, когда парикмахер прикреплял к вуали. Это огорчило Елизавету...

Далее придворный ювелир отвез драгоценность в королевский ювелирный дом Garrard, починил ее, и успел вернуть невесте к началу церемонии.

2. Принцесса Диана и принц Чарльз

Принцесса Диана в день свадьбы с принцем Чарльзом, 29-го июля 1981-го года, случайно пролила на свое платье чуть ли не всю бутылочку любимого аромата Quelques Fleurs. Парфюм оставил на наряде желтое пятно.

Через несколько часов после этого принцесса Уэльская села в карету, в которую едва поместилась из-за пышности шлейфа, а вышла из транспортного средства с помятым платьем. Думаете это все? Нет! Леди Ди во время свадьбы была в фамильной тиаре Спенсеров. Эта драгоценность, украшенная цветами и бриллиантами в серебряной оправе, была слишком тяжелой. Итак, невесте на протяжении церемонии пришлось терпеть головную боль.

3. Кейт Миддлтон и принц Уильям

29-го апреля 2011-го года состоялась свадьба будущего наследника британской короны принца Уильяма и принцессы Кейт Миддлтон. Невеста перед важным событием сидела на строгой диете, поэтому решила перестраховаться – попросила уменьшить размер обручального кольца, чтобы оно не было слишком большим (такая проблема была с помолвочным кольцом).

Ювелиры выполнили просьбу. Вот только Кэтрин забыла примерить украшение до начала торжества. Во время свадьбы Уильяму пришлось постараться, чтобы кольцо налезло на палец его избранницы. Это удалось сделать не с первой попытки.

4. Фабиола и Бодуэн I

Королева Бельгии Фабиола и король Бельгии Бодуэн I сыграли пышную свадьбу 15-го декабря 1960-го года. Ее Величество было католиком, так что до торжества соблюдала строгий рождественский пост. Возможно, она слишком ограничивала себя в пище. Ведь во время церемонии, после четырехчасового богослужения, чуть не потеряла сознание.

5. Леди Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон

Двоюродная племянница королевы Елизаветы II, британская писательница и редактор леди Габриэлла Виндзор в 2019-м году сыграла свадьбу с финансистом Томасом Кингстоном. И у этой пары тоже церемония не обошлась без милых курьезов. Когда невеста шла к алтарю, ее подружки, которые шли следом, случайно (может, и сознательно) несколько раз наступили на шестиметровую фату. Из-за этого леди было сложно идти, а ее диадема немного сдвинулась с места. Она замедлила шаг, и парикмахер быстро подправил диадему.

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