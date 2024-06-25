Работают на все сто: секреты макияжа, которые должна знать каждая женщина

Независимо от того, какой стиль макияжа вам нравится больше всего, существуют приемы, работающие всегда. Это золотые правила, знакомые каждому профессиональному визажисту и помогающие создать и классические, и креативные образы.

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OBOZ.UA поинтересовался этими лайфхаками. Рассказываем о десятке секретов, которые вам точно пригодятся. Особенно эффективны они будут для женщин в возрасте 50+, ведь позволят подчеркнуть их природную красоту.

Начните с очищения

Любой макияж начинается с очищения кожи. Она должна быть гладкой, в чем помогут, отшелушивание, умывание и увлажнение. Выбирайте средства в соответствии с типом своей кожи и не забывайте о легком массаже, он повысит тонус кожи. И главное: начинайте макияж именно с умывания.

Глаза красьте первыми

Представьте, что вы накрасили лицо, затем перешли к макияжу глаз, а затем еще 10 минут убираете обсыпавшиеся тени и размазанную подводку. Знакомая ситуация? Именно поэтому макияж нужно начинать с глаз, а не заканчивать им. В таком случае пятна не загрязнят тональную основу, румяна или консилер. И не забудьте перед тем как перейти к декоративным продуктам, нанести праймер для век.

Стойкий карандаш придаст взгляду выразительности

Геловые текстуры карандашей для глаз обычно более пигментированы, меньше размазываются и создают более четкий контур. Чтобы использовать такой карандаш, поставьте локоть на стол, чтобы рука была более устойчивой. Посмотрите в зеркало, поднимите подбородок и легкими движениями вперед-назад проведите линию вдоль основания верхнего века. Начните с наружного угла глаза и продвигайтесь к слезному протоку, постепенно сужая линию на три четверти. Держитесь как можно ближе к основанию ресниц, чтобы тщательно заполнить пробелы. Именно плотность нанесения пигмента, а не толщина линии создает четкость.

Изгиб ресниц важнее их цвета

Ваши ресницы будут выглядеть ошеломительно, именно если они будут хорошо изогнутыми, сам по себе драматический черный цвет туши такого эффекта не даст. Поэтому приобретите себе качественный инструмент, который не будет сжимать и ломать волоски. Чтобы воспользоваться им, поместите открытые щипцы близко к основанию ресниц, медленно закройте их и удерживайте 30 секунд. А дальше наносите тушь, которая вам больше всего нравится – насыщенную черную, яркую синюю, серую или коричневую. Медленно проведите щеточкой от корня до кончика зигзагообразными движениями, так продукт ляжет ровнее.

Используйте нейтральные тени, чтобы подчеркнуть глаза

Природные оттенки – теплые тона для темных глаз и холодные тона для светлых – никогда не подведут вас в макияже. Всегда имейте в виду, что бледные мерцающие тени могут создать иллюзию усталого взгляда. А вот темный матовый акцент в складке наоборот – сделает нависшую часть век менее заметной, а взгляд более открытым.

Заботьтесь о бровях

Хорошо оформленные брови – каркас, на котором держится весь макияж. Старайтесь сохранять природность формы, но делайте их заполненными и выразительными. С помощью острого карандаша нанесите штрихи, чтобы дорисовать недостающие волоски. Затем при необходимости заполните пустые участки пудрой. Для растушевки используйте спиральную щеточку. Напоследок закрепите волоски гелем.

Выбирайте сияние и яркость, а не плотность покрытия

Очень плотный макияж выглядит тяжелым и неестественным, а для хорошего образа нужно сияние и естественность. Поэтому выбирайте полупрозрачные и легкие по текстуре тональные основы, которые не превращают лицо в сплошную маску. Цвет продукта при этом выбирайте немного теплее и золотистее вашего природного, так вы будете иметь более сияющий вид. Больше средств и усилий вкладывайте в уход. Здоровая кожа не нуждается в тщательной коррекции, поэтому обращайте максимальное внимание на ее состояние.

Используйте кисти для макияжа

Даже молодая кожа имеет мимические морщинки, которые с возрастом только усиливаются. Чтобы "стереть" их, используйте для нанесения макияжа кисти. Они не дадут продуктам оседать в углублениях и создадут более гладкое покрытие. Начните с центра лица и растушуйте тональную основу наружу, постепенно растягивая ее по направлению к челюсти и линии роста волос, чтобы достичь равномерного нанесения. Для консилера используйте инструмент меньшего размера – он обеспечит более точное нанесение продукта на проблемные зоны.

Располагайте румяна высоко на скулах

Румянец придает лицу здоровый вид. К тому же он привлекает внимание к глазам и отвлекает его от любых недостатков. Выбирайте цвет продукта, который вам нравится и подчеркивает тон кожи. Но располагайте его как можно выше. Если в юности нанесение румян на яблочки щек еще выглядит выигрышным, то со временем этот акцент лучше переместить на верхушку скуловой кости – это визуально подтянет лицо. И, конечно, откажитесь от пудровых румян, кремовые сработают лучше.

Не забывайте о контуре губ

В мимические морщинки вокруг рта часто затекает помада. Если с нюдовыми продуктами проблем не возникает, то если так растечется яркий цвет, это будет катастрофой. Поэтому никогда не забывайте о контурировании губ карандашом. Подбирайте его в тон помады или всегда пользуйтесь карандашом в тон кожи. Главное, чтобы эта линия всегда была на месте. Она не даст помаде растечься и обеспечит ее большую стойкость.

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