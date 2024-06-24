10 ошибок в уходе за кожей, которые приводят к старению: избавьтесь от них немедленно

Ошибки в уходе за кожей могут привести к неприятным последствиям. Например, при использовании средств, не соответствующих вашему типу кожи, может возникнуть раздражение. Но если вы откажетесь от этих продуктов и начнете более бережно относиться к процессу ухода, кожный барьер быстро восстановится.

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Однако, если вы совершаете ошибки на постоянной основе, вред может нарастать, часто имея необратимые последствия. Эксперты рассказали, каких ошибок в уходе за кожей следует избегать.

Солнцезащитный крем

Если вы постоянно забываете пользоваться солнцезащитным кремом и подвергаете кожу воздействию УФ-лучей, вы можете нанести своему здоровью серьезный вред. Это включает больший риск развития рака кожи, а также эстетические изменения, такие как гиперпигментация и появление тонких морщин. Ежедневное использование крема SPF 30 или выше – самый лучший способ избежать вредных последствий пребывания на солнце.

Повторное нанесение

Помните о повторном нанесении солнцезащитного крема. Это средство нужно обновлять каждые два часа. Вместо того чтобы наносить жидкий крем, который может испортить макияж, пудровая версия создаст необходимую защиту от солнца без ущерба для общего образа.

Чрезмерное или недостаточное отшелушивание

Пилинг – процедура непростая. Недостаточный пилинг оставит мертвые клетки кожи, которые придадут лицу тусклости. А чрезмерное отшелушивание сотрет защитный слой, что приведет к покраснениям и раздражениям. Дерматологи советуют делать пилинг мягким химическим эксфолиантом (хорошим примером является гликолевая кислота) не чаще трех раз в неделю.

Поза для сна

Подушка приводит к возникновению складок на коже. Кроме того, в подушке могут содержаться микробы, бактерии, кожный жир и пылевые клещи. Если лицо контактирует с наволочкой, не выстиранной в течение нескольких дней, кожа также может стать более восприимчивой к высыпаниям. Сон на спине сохранит молодость кожи, говорят эксперты. Также стоит приобрести атласную или шелковую наволочку.

Ненадлежащее нанесение продуктов

Внимательно читайте инструкции перед нанесением средств на кожу. При неправильном использовании даже дорогостоящие качественные сыворотки не смогут должным образом питать и очищать лицо.

Выбор средств для умывания

Если средство для умывания содержит более жесткие ингредиенты, это не означает, что оно будет очищать кожу лучше, чем мягкая формула. Чтобы избавить вашу кожу от избытка кожного сала и бактерий, не нужно выбирать абразивные жесткие пилинги. Это будет иметь обратный эффект, лишая кожу необходимого жира и нарушая баланс жира.

Использование ретинола

Ретинол является одним из лучших ингредиентов по уходу за кожей, что подтверждено многочисленными исследованиями. Дерматологи говорят, что ретинол может усилить выработку коллагена и помочь устранить признаки старения.

Слишком часто изменение продуктов

Чтобы получить эффект, необходимо использовать продукт в течение нескольких месяцев. Медленно вводите новые продукты в распорядок дня и старайтесь не использовать слишком много средств одновременно. Конечно, если косметика вызывает зуд или раздражение, то стоит от нее отказаться.

Использование средств по уходу за кожей с ароматизаторами

Все те ароматы, которые прячутся в увлажняющих кремах и сыворотках, пользы обычно не приносят. Они даже могут вызвать сыпь, раздражение и обострить такие заболевания, как розацеа. Лучше выбирайте максимально натуральные продукты без ароматизаторов.

Микробы от мобильного телефона

Подумайте о всех поверхностях, к которым телефон прикасается в течение дня. А теперь подумайте о том, как часто ваш телефон находится на вашей коже, когда вы звоните. Если вы не хотите, чтобы грязь попадала на кожу – чаще вытирайте и дезинфицируйте телефон.

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