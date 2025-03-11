Пять антитрендов 2025 года, которые еще в прошлом сезоне были популярны

2024 подарил модной индустрии много трендов, однако не все из них сохранили позиции до нового сезона. Некоторые стильные в прошлом аксессуары и цвета уступили новинкам, которые уже активно рекламируют на подиумах.

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Как пишет модный портал WhoWhatWear, стилисты неофициально называют эти тенденции "безобразными" и ищут альтернативные.

Красные колготки

Еще прошлой осенью модные эксперты советовали заменить бежевые или черные капроновые колготки более интересным – красным вариантом. Их одевали с юбками и платьями, добавляя акцентную деталь луку. Сейчас этот лайфхак уже не сработает.

Коричневый

Глубокий оттенок шоколадного или нежно-карамельный до сих пор появляются на полках магазинов, но мода сезона весна-лето 2025 все же склоняется в сторону пастельных цветов: пудрово-розового, масляно-желтого и "детского" голубого.

Аксессуары из шнурка

Чокеры, броши и браслеты, имитирующие завязанный шнурок, тоже следует оставить до лучших времен. Им на смену пришли металлические украшения.

Ажурные туфли

Любую обувь, будь то балетки или кроссовки, с ажурными, полупрозрачными вставками целесообразно избегать в 2025 году. Модники все активнее пропагандируют сплошную кожаную обувь, которая возвращает индустрию к 90-м.

"Спортивные" очки

Солнечные дни уже не за горами, но стилисты советуют отказаться от "спортивных" очков, даже если это практичное решение. Вместо этого следует обратить внимание на более элегантные модели с металлической оправой.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти трендах среди сумок, покоривших подиумы 2025 года.

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