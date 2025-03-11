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Пять антитрендов 2025 года, которые еще в прошлом сезоне были популярны

Катерина Малай
Lady Oboz
2 минуты
1,4 т.
Пять антитрендов 2025 года, которые еще в прошлом сезоне были популярны

2024 подарил модной индустрии много трендов, однако не все из них сохранили позиции до нового сезона. Некоторые стильные в прошлом аксессуары и цвета уступили новинкам, которые уже активно рекламируют на подиумах.

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Как пишет модный портал WhoWhatWear, стилисты неофициально называют эти тенденции "безобразными" и ищут альтернативные.

Красные колготки

Еще прошлой осенью модные эксперты советовали заменить бежевые или черные капроновые колготки более интересным – красным вариантом. Их одевали с юбками и платьями, добавляя акцентную деталь луку. Сейчас этот лайфхак уже не сработает.

Пять антитрендов 2025 года, которые еще в прошлом сезоне были популярны

Коричневый

Глубокий оттенок шоколадного или нежно-карамельный до сих пор появляются на полках магазинов, но мода сезона весна-лето 2025 все же склоняется в сторону пастельных цветов: пудрово-розового, масляно-желтого и "детского" голубого.

Пять антитрендов 2025 года, которые еще в прошлом сезоне были популярны

Аксессуары из шнурка

Чокеры, броши и браслеты, имитирующие завязанный шнурок, тоже следует оставить до лучших времен. Им на смену пришли металлические украшения.

Пять антитрендов 2025 года, которые еще в прошлом сезоне были популярны

Ажурные туфли

Любую обувь, будь то балетки или кроссовки, с ажурными, полупрозрачными вставками целесообразно избегать в 2025 году. Модники все активнее пропагандируют сплошную кожаную обувь, которая возвращает индустрию к 90-м.

Пять антитрендов 2025 года, которые еще в прошлом сезоне были популярны

"Спортивные" очки

Солнечные дни уже не за горами, но стилисты советуют отказаться от "спортивных" очков, даже если это практичное решение. Вместо этого следует обратить внимание на более элегантные модели с металлической оправой.

Пять антитрендов 2025 года, которые еще в прошлом сезоне были популярны

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