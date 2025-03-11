Самые модные сумки 2025 года: пять трендов, покоривших подиумы

Мировые подиумы сезона весна-лето 2025 определили главные сумочные тренды, сочетающие практичность, экспериментальность и изысканную эстетику. Дизайнеры предпочитают аксессуары, которые не только дополняют образ, но и рассказывают историю – то ли из-за неожиданных форм, то ли из-за многослойных деталей.

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Последние годы мода тяготела к минимализму, пишет Vogue, но новый сезон приносит больше индивидуальности и выразительности. Лаконические формы дополняются интересными текстурами, а классические оттенки уступают место ярким цветам. Сумки становятся способом заявить о себе, подчеркнуть личный стиль и даже настроение.

1. Плетеные сумки

Натуральные текстуры остаются на пике популярности, отсылая к непринужденному стилю Джейн Биркин.

2. Сумки, украшенные бижутерией

Миниатюрные бусины, кристаллы и подвески придают элегантности даже самым простым силуэтам.

3. Цепи как ключевой элемент

Массивные металлические цепи стали не просто ручками сумок, а полноценным декоративным элементом.

4. Круглые сумки

Необычные формы – еще один тренд сезона. Они выглядят футуристически, но остаются удобными в повседневном использовании.

5. Красный как новый нейтральный

Красные сумки захватили подиумы, подтверждая свой статус горячего цвета сезона. От карминовых шоперов до изысканных багровых клатчей – этот цвет стал символом уверенности и статуса.

Ранее OBOZ.UA писал о 9 модных сумках, которые нужно иметь в 2025 году. С помощью акцентных сумок можно выразить свою индивидуальность и сделать лук более интересным.

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