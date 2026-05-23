Простые, но роскошные: 10 лучших вариантов летнего маникюра

Летний маникюр 2026 года делает ставку на легкость, естественность и деликатные цвета. В центре внимания будут молочные, пастельные и кремовые оттенки, которые подходят к любому стилю и образу.

Дизайнеры ногтей все чаще отказываются от сложного декора в пользу аккуратных форм и полупрозрачных текстур. Особенно популярными стали маникюры, которые выглядят сдержанно, но при этом очень изысканно, уверяет Woman & Home. Среди главных трендов сезона – "ванильные" ногти, цветной френч, фруктовые оттенки и глянцевые покрытия с эффектом сияния.

Ванильные ногти

Одним из самых элегантных трендов лета стал маникюр в кремово-ванильных оттенках. Такой дизайн выглядит максимально естественно и отлично сочетается с короткой округлой формой ногтей. Нежный кремовый цвет напоминает мороженое ванильного вкуса и добавляет образу сдержанной роскоши.

Голубой френч

Френч с пудрово-голубыми кончиками стал идеальным вариантом для тех, кто хочет добавить немного цвета без чрезмерной яркости. Нежный синий оттенок ассоциируется с летним небом и гармонично сочетается с любым стилем одежды. Особенно эффектно такой маникюр смотрится на коротких ногтях.

Приглушенный зеленый

Шалфейно-зеленый цвет уже несколько сезонов подряд остается среди фаворитов. Его главное преимущество – универсальность и мягкий вид. Такой маникюр добавляет цвета, но при этом не выглядит слишком ярко или вызывающе. Лучше всего этот оттенок сочетается с квадратной формой ногтей.

Молочно-розовый маникюр

Полупрозрачный розовый маникюр с "мыльным" эффектом стал настоящим beauty-хитом 2026 года. Он выглядит очень нежно, освежает руки и подходит к любой длине ногтей. Для максимально стильного эффекта эксперты советуют выбирать короткую длину и глянцевое покрытие.

Лавандовые ногти

Лавандовые оттенки, популярные весной, плавно перешли и в летние тренды. Полупрозрачный фиолетовый цвет выглядит деликатно и добавляет образу романтичности. Такой маникюр хорошо подходит как для отпуска, так и для повседневных образов.

Масляно-желтый френч

Пастельно-желтые оттенки остаются одним из главных трендов сезона. Особенно популярным стал французский маникюр с нежно-желтыми кончиками. Он выглядит свежо, легко и очень элегантно, особенно в сочетании с перламутровым или хромированным финишем.

Персиковые ногти

Мягкий персиковый маникюр – идеальный вариант для летнего отпуска. Такой цвет выглядит ярко, но не перегружает образ. Персиковые ногти легко сочетаются как с пляжными луками, так и с городским стилем.

Маникюр "мороженое"

Один из самых трендовых дизайнов лета – так называемый маникюр-мороженое. Это вариация омбре-френча с кремовым, глянцевым покрытием и плавными переходами цвета. Маникюр имеет очень "дорогой" вид и особенно красиво смотрится на квадратных ногтях.

Фруктовый блеск

Для тех, кто любит яркие цвета, но хочет более сдержанный эффект, отлично подойдет маникюр с фруктовыми полупрозрачными оттенками. Малиновые, ягодные или розовые tint-покрытия создают эффект натуральных, но более сияющих ногтей. Такой дизайн легко адаптируется под любой стиль и событие.

Лимонный сорбет

Светло-лимонный маникюр стал еще одним фаворитом лета 2026 года. Благодаря близости к кремовым оттенкам он выглядит мягко и ненавязчиво. Лучше всего этот цвет раскрывается на квадратной или squoval-форме ногтей, создавая современный и аккуратный образ.

