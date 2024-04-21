Простая прическа поможет выглядеть значительно моложе: как сделать

Прическа – это немаловажная часть каждого образа. Она, как и макияж, может подчеркнуть ваши преимущества и скрыть недостатки.

Правильно подобранная прическа может кардинально изменить внешний вид и сделать вас визуально моложе. О том, как это сделать рассказала инфлюэнсерка, специализирующаяся на красоте и стиле женщин старше 40 лет.

На самом деле главный секрет в омоложении при помощи прически заключается в том, что нужно делать молодежные прически. Не стоит стесняться и думать, что вы слишком взрослы для того, чтобы одеваться, краситься и делать прически так, как молодые люди.

В устаревшем платке и с легкой косичкой даже ребенок будет выглядеть так, словно он уже достиг солидного возраста. А с аккуратной и модной прической любой сразу станет более стильным и свежим.

Эрин из YouTube-канала Busbee Style на себе показала, что взрослым женщинам невероятно подходят молодежные прически. Одой из них был лошадиный хвост.

"Многие из вас могут подумать, что после 40 лет вы больше не можете носить конский хвост, но я не соглашаюсь. Я думаю, что это выглядит невероятно", – сказала она.

Как сделать хороший конский хвост

Конский хвост является одной из самых любимых причесок всех женщин, ведь он выглядит эффектно, а делать его очень просто. Он подчеркнет любой образ и подойдет как для повседневных, так и для официальных случаев.

Эрин продемонстрировала свою любимую технику завязывания конского хвоста.

Для начала она зачесывает все волосы назад так, чтобы убрать пробор. Затем высоко собирает волосы, закрепляет их и пальцами, придерживая резинку, немного вытягивает передние пряди волос, чтобы создать дополнительный объем.

Дальше инфлюэнсерша взяла небольшую прядь волос с хвоста, повернула ее вокруг резинки и аккуратно заправила под нее.

Таким образом, она открыла свое лицо и визуально подтянула его кверху. Это стало доказательством того, что высокие и тугие конские хвосты действительно невероятно подчеркивают красоту пожилых женщин.

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