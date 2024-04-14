Как сделать, чтобы солнцезащитные очки не портили макияж: простой способ
Солнце в теплое время года не только дарит тепло, но может вредить нашей коже и глазам. Поэтому SPF и солнцезащитные очки становятся обязательными атрибутами для каждого человека.
Однако очки могут повредить наш макияж и оставить на носу некрасивые розовые пятна. Но не стоит поэтому от них отказываться, ведь визажистка из Флориды Джада Коллинз поделилась в Instagram действенным лайфхаком, который поможет справиться с этой проблемой.
Сочетание солнцезащитных очков и макияжа может стать настоящим вызовом, ведь аксессуар скользит по тональному крему, оставляя отпечатки на переносице. Это может испортить не только наш внешний вид, но и настроение на весь день.
К счастью, существует гениальный способ модернизации очков, чтобы они больше никогда не портили ваш макияж.
Лайфхак, помешающий очкам портить макияж
Для использования этого метода вам понадобится:
- Ножницы;
- Пилочка для ногтей;
- Клей для ресниц;
- Старый спонжик.
Коллинз распространила видео, набравшее более 135 тысяч просмотров, в котором она немного модернизирует свои очки для летнего сезона.
Сначала она берет старый маленький спонжик для пудры и вырезает из него маленькие полоски. Затем с помощью пилочки для ногтей она немного повреждает покрытие на очках в том месте, где они касаются носа.
Это делается для того, чтобы увеличить сцепление, ведь потом полоски от спонжика нужно будет приклеить к поцарапанному месту.
Теперь спонжик служит барьером между солнцезащитными очками и макияжем Коллинз. Этот лайфхак остается незаметным, но умело защищает тональное покрытие на вашей переносице от повреждения.
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