Как сделать, чтобы солнцезащитные очки не портили макияж: простой способ

Солнце в теплое время года не только дарит тепло, но может вредить нашей коже и глазам. Поэтому SPF и солнцезащитные очки становятся обязательными атрибутами для каждого человека.

Однако очки могут повредить наш макияж и оставить на носу некрасивые розовые пятна. Но не стоит поэтому от них отказываться, ведь визажистка из Флориды Джада Коллинз поделилась в Instagram действенным лайфхаком, который поможет справиться с этой проблемой.

Сочетание солнцезащитных очков и макияжа может стать настоящим вызовом, ведь аксессуар скользит по тональному крему, оставляя отпечатки на переносице. Это может испортить не только наш внешний вид, но и настроение на весь день.

К счастью, существует гениальный способ модернизации очков, чтобы они больше никогда не портили ваш макияж.

Лайфхак, помешающий очкам портить макияж

Для использования этого метода вам понадобится:

Ножницы;

Пилочка для ногтей;

Клей для ресниц;

Старый спонжик.

Коллинз распространила видео, набравшее более 135 тысяч просмотров, в котором она немного модернизирует свои очки для летнего сезона.

Сначала она берет старый маленький спонжик для пудры и вырезает из него маленькие полоски. Затем с помощью пилочки для ногтей она немного повреждает покрытие на очках в том месте, где они касаются носа.

Это делается для того, чтобы увеличить сцепление, ведь потом полоски от спонжика нужно будет приклеить к поцарапанному месту.

Теперь спонжик служит барьером между солнцезащитными очками и макияжем Коллинз. Этот лайфхак остается незаметным, но умело защищает тональное покрытие на вашей переносице от повреждения.

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